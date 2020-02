Huawei errichtet in Frankreich eine Mobilfunkausrüstungsfabrik für europäische Kunden

Paris (ots) - Huawei hat heute angekündigt, in Frankreich ein Werk zurHerstellung von Mobilfunkausrüstung für 4G und 5G zu errichten, das von einemhochautomatisierten und effizienten Produktionssystem profitieren wird. Diemeisten der in diesem Werk hergestellten Produkte werden für den europäischenMarkt bestimmt sein.Die für die erste Phase des Projekts geplanten Investitionen betragen mehr als200 Millionen Euro, einschließlich des Erwerbs von Grundstücken, Kosten fürKonstruktionsarbeiten und der Ausstattung der Fabrik. Lokale Auftragnehmerwerden in diesem Prozess eine Schlüsselrolle spielen.Huawei schätzt, dass die Fabrik 500 Mitarbeiter beschäftigen wird und dass diedirekte jährliche Wirtschaftstätigkeit eine Milliarde Euro betragen wird.Als globales Unternehmen arbeitet Huawei nach dem Prinzip, seine Ressourcenglobal zu planen und entsprechend Kapazitäten aufzubauen, um seinen Kundenqualitativ hochwertige Produkte zu liefern.Frankreich besitzt eine hohe Kompetenz für Fertigung in hoher Qualität. Dieausgereifte industrielle Infrastruktur, die geografische Lage im Herzen Europasund hochqualifizierte Arbeitskräfte sind wichtige Gründe für Huawei, sich dortniederzulassen. Huawei will diese neuen Produktionskapazitäten seiner globalenWertschöpfungskette in Europa integrieren und mit anderen bestehenden Anlagen inEuropa ein Ökosystem bilden.Die Produktionsstätte wird auch über ein Ausstellungszentrum verfügen, in demdie Herstellung von Basisstationen, das Aufspielen von Software sowiePrüfprozesse transparent gezeigt werden. Das Ausstellungszentrum wirdTelekommunikationsbetreibern, Behörden und Industrieverbänden offenstehen unddemonstriert die positive Haltung Huaweis zur digitalen Souveränität Europas.Die in diesem Werk hergestellten Mobilfunkprodukte werden hauptsächlich für deneuropäischen Markt bestimmt sein. Die industrielle Wertschöpfungskette wirdsomit durchgängig und vollständig sein und Forschung und Entwicklung,Beschaffung, Produktion, Vertrieb, Logistik, Service und Talentförderungumfassen - mit dem Ziel, die digitale Souveränität Europas zu unterstützen unddie Entwicklung einer umfassenden europäischen Wertschöpfungskette zu fördern.Huawei ist seit zwanzig Jahren in Europa präsent und hat 23 Forschungs- undEntwicklungszentren eingerichtet. Das Unternehmen hat in Europa über 12.000Mitarbeiter und hat fast 170.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze geschaffen.Diese neue Investition stärkt Huaweis Strategie: "In Europa, für Europa" alsvertrauenswürdiger Partner und leistet einen Wertbeitrag in Europa.ÜBER HUAWEIHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel derWeltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direktoder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhenhat weltweit 188.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei GeschäftsbereichenCarrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig.Huawei beschäftigt 80.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung undbetreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mitPartnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2.500 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sichder Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums von Huawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsPhone: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@HUAWEI.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/108888/4532832OTS: Huawei Technologies Deutschland GmbHOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell