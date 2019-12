Beijing (ots/PRNewswire) - Ein Videobericht von China.org.cn zu "Huawei eröffnet5G Innovation & Experience Center in Großbritannien" in London:Huawei ist der weltweit führende Anbieter von Informations- undKommunikationstechnologien. In Großbritannien kooperiert das Unternehmen derzeitmit mehreren großen britischen Telekommunikationsnetzbetreibern für denflächendeckenden 5G-Roll-Out (Start der kommerziellen Nutzung von 5G). Am 16.Dezember (London-Zeit) enthüllte Huawei sein "5G Innovation & Experience Center"in London.Es dient als Präsentationsplattform für die spannendsten 5G-Anwendungsbereichein Großbritannien und im Rest der Welt. Huawei hat ein Video zur Vorstellung desInnovationszentrums produziert, schauen Sie es sich an!Huawei hat das "5G Innovation & Experience Center" nicht nur für Großbritannien,sondern auch für seine globalen Kunden gebaut. Es soll vornehmlich dreiFunktionen erfüllen. Huawei will in diesem Zentrum die neuesten Dienste undweltweiten Best Practices in Zusammenhang mit 5G-Anwendungen in Großbritannienzur Schau stellen. Kunden, öffentliche Stellen, Universitäten und alleIndustriezweige erhalten Einblicke in die großen Vorteile von 5G - imalltäglichen Leben, in vertikalen Industrien und auch für Start-up-Unternehmen.Zweitens bieten vier große Netzbetreiber aus Großbritannien bereits 5G-Dienstean. 2019 werden 5G-Dienste in mehr als 20 Städten und Orten verfügbar sein.Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll die Netzabdeckung auf 90 Prozent derBevölkerung Großbritanniens ausgebaut werden. Huawei wird das Zentrum alsKooperationsplattform mit lokalen Universitäten und Gründerzentren nutzen, ummehr und mehr Start-up-Unternehmen bei der Umstellung auf 5G zu unterstützen,damit sie ihre Prozesse optimieren und ihre Produktivität steigern können.Darüber hinaus dient das Innovationszentrum Huawei als Kommunikationsplattformmit Industrieverbänden, großen Medienanstalten und wichtigen Meinungsführern, umdie Vorteile von 5G, beispielsweise für Gesundheit und Sicherheit,wirtschaftliche Wertschöpfung, sowie weitere öffentliche 5G-Themen zuveranschaulichen.Video - https://www.youtube.com/watch?v=hN3788Xcb7sPressekontakt:Xiaoqing Yan+86-10-88828304Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137002/4472265OTS: China.org.cnOriginal-Content von: China.org.cn, übermittelt durch news aktuell