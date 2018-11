Huawei erneuert branchen- und zweckorientierte Netzwerklösung

Shanghai, China (ots) - Auf der HUAWEI CONNECT 2018 hat Huawei diebranchen- und zweckorientierte Netzwerklösung erneuert, die auf Basisder digitalen Welt und physischer Netzwerke ein komplettesNetzwerksystem errichtet. Branchenkunden können so flexible,intelligente und auf das Benutzererlebnis ausgelegte Netzwerke fürverschiedene Geschäftsszenarien knüpfen, wodurch die digitaleTransformation in der Branche unterstützt und der unternehmerischeNutzen maximiert werden.Die digitale Transformation in den Branchen weltweit nimmt immermehr an Fahrt auf. Laut einer Gartner-Umfrage werden 83 Prozent allerUnternehmen die digitale Transformation im Jahr 2019 abgeschlossenhaben. In den vergangenen zehn Jahren wurde die IKT-Infrastruktur vonUnternehmen um innovative Technologien wie Cloud-Computing, Big Data,Künstliche Intelligenz (KI) und IoT erweitert.Auf Grundlage der erfolgreichen Arbeit im Bereich digitalerTransformation in führenden Branchen erweitern wegweisendeUnternehmen ihre eigenen Netzwerke um Automatisierung, DigitaleZwillinge, KI und Big Data und wenden eine Reihe innovativerVerfahren an, um die Transformation von Unternehmensnetzwerkenvoranzutreiben. Eines dieser Verfahren besteht darin, dassUnternehmenskunden über die innovative zweckorientierteNetzwerklösung (IDN) von Huawei dabei unterstützt werden,intelligente und auf das Benutzererlebnis ausgelegte Netzwerkeaufzubauen."Die auf das Gerät konzentrierten Netzwerkkonstrukte derVergangenheit eignen sich kaum für die Anforderungen der digitalenTransformation in diversen Branchen, weshalb die gesamteUnternehmensnetzwerkstruktur umgestaltet werden muss", so Kevin Hu,President der Huawei Network Product Line. "Die Netzwerkarchitekturmit geschlossenem Regelkreis von Huawei basiert auf der digitalenWelt und physischen Netzwerken und bietet Kunden eine integrierteLösung, die Netzwerkarchitektur-Design und Netzwerkbereitstellungabdeckt. Die Lösung erfüllt die Anforderungen, die Branchenkunden andie digitale Transformation stellen."Die zweckorientierte Netzwerklösung (IDN) von Huawei ermöglichtdie Zusammenarbeit zwischen digitaler Welt und physischen Netzwerken,um Netzwerk- und Unternehmenswerte für Branchenkunden zu maximieren.Die Network Cloud Engine (NCE) steht im Zentrum der digitalen Welt.Sie besteht aus vier Modulen: Zweck, Automatisierung, Analyse undInformationen. Sie implementiert programmierbare Automatisierung,erstellt einen digitalen Zwilling und ermöglicht intelligenteNetzwerke. Physische Netzwerke decken Campus, Rechenzentren, Routerund optische Netzwerke ab. Basierend auf dem Mooreschen Gesetzverbessert die Lösung kontinuierlich die Netzwerkleistung, baut einnicht blockierendes Netzwerk auf und schafft Netzwerkflexibilität und-skalierbarkeit auf der Grundlage von Fabric.Derzeit schafft Huawei Innovationen durch den kollaborativenInnovationsmechanismus von NetCity- und DevOps-Modi. Huawei hat mitVorreiterunternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, Transport,Einzelhandel und Internet (OTT) zusammengearbeitet, umzweckorientierte Netzwerkinnovationen für Unternehmen zuimplementieren, die effizientere Geschäftsprozesse und höherenunternehmerischen Nutzen zur Folge haben.Weitere Informationen finden Sie unterhttps://e.huawei.com/de/news/networking/201810111041Pressekontakt:HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbHPatrick BergerTel.: +49 (0) 30 3974 796 101E-Mail: Patrick.Berger@huawei.comBing HaoTel.: +49 (0) 176 10079267E-Mail: Bing.Hao@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell