Mexiko-Stadt (ots/PRNewswire) - Huaweis "1500V Smart PV Solution"ist auf der MIREC Week 2019 mit dem "MIREC Technology InnovationAward" ausgezeichnet worden. Nach dem Gewinn des "Intersolar Award"auf der Intersolar Europe 2019 für Huaweis intelligentenWechselrichter der Reihe "SUN2000 15-20KTL" ist dies eine weitereerstklassige Auszeichnung. Sie zeigt die weltweite Anerkennung, dieHuaweis "FusionSolar Smart PV Solution" in der Solar-PV-Branchegenießt, und demonstriert Huaweis zentrale Innovationskraft.Die "MIREC Week" ist die führende Veranstaltung für saubereEnergie in Mexiko. Der MIREC Technology Innovation Award soll eineinnovative Technologie im Bereich erneuerbare Energien würdigen, diein ihrem Bereich wegweisend ist und sich deutlich von bestehendenLösungen abhebt. Huaweis "1500V Smart PV Solution" wurde auf der"Intersolar Europe" im Mai 2019 vorgestellt. IhreWettbewerbsfähigkeit ergibt sich aus ihrer technologischen Innovationbei drei Trends: höhere Erträge, intelligente Betriebs- undWartungstechnik sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit.Höhere Erträge: Mit der Multi-MPPT-Konstruktion minimiert derStringwechselrichter die Fehlzuordnung von PV-Strängen und bietet diebeste Passung für bifaziale Module - mit dem Ergebnis 2 Prozenthöherer Erträge. Basierend auf einem unabhängigen Testbericht des TÜVliegt die Verfügbarkeit des Huawei-Wechselrichters bei 99,996Prozent. Damit ermöglicht er PV-Anlagen langfristig höhere Erträge.Intelligente Betriebs- und Wartungstechnik (Smart O&M): HuaweisLösung "Smart I-V Curve Diagnosis" ist in der Lage, online mit einemerweiterten Diagnose-Algorithmus an ganzen Strängen eine Analyse derStrom-Spannungs-Kennlinie durchzuführen. Mit diesem Scan lassen sichStränge mit geringer Leistung oder Fehlfunktion automatisch findenund identifizieren, was zu proaktiver Wartung, höherer Betriebs- undWartungseffizienz und zur Minimierung der Betriebskosten beiträgt.Der Online-Scan der Strom-Spannungs-Kennlinie für alle Stränge einer100-MW-Anlage kann innerhalb von 15 Minuten abgeschlossen werden.Sicherheit und Zuverlässigkeit: Für die "1500V Smart PV Solution"wurde der Schutzgrad auf "IP66" erhöht. Die Lösung ist damit ohneWeiteres in der Lage, starkes Strahlwasser abzuhalten. Diesicherungsfreie Konstruktion erübrigt die Verwendung von Komponentennach außen.Kevin Luis Gutierrez Trevino: "Aufbauend auf seiner 1500V Smart PVSolution wird Huawei den intelligenten Sprung in Richtung höhereErträge, intelligente Betriebs- und Wartungstechnik sowie mehrSicherheit und Zuverlässigkeit machen - wird Kunden zu geschäftlichemErfolg verhelfen und zu einer vollständig vernetzten, intelligentenWelt beitragen."