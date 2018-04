Huawei erhält Cyber Essentials Plus-Zertifizierung der britischen Regierung

London (ots) - Huawei, führender Anbieter von Informations- undKommunikationstechnologie (IKT)-Lösungen weltweit, hat die CyberEssentials Plus-Zertifizierung der britischen Regierung erhalten.Das Cyber Essentials-Programm wurde 2014 von der britischenRegierung ins Leben gerufen und ist Teil der nationalenCyber-Sicherheitsstrategie der Regierung. Es beinhaltet eineunabhängige Bewertung der Sicherheitskontrollen, die Unternehmendurchführen müssen, um Risiken durch Cyber-Bedrohungen zu minimieren.Durch die Teilnahme an diesem Programm können Unternehmen ihrenKunden und Partnern zeigen, dass sie wichtige Vorkehrungen getroffenhaben, um Bedrohungen aus dem Internet wirksam bekämpfen zu können."In der heutigen digitalen Welt stehen Unternehmen unter enormemDruck, nicht nur ihre Organisation zu schützen, sondern auch zuzeigen, wie sicher sie sind", sagte Ian Glover, Präsident derCREST-akkreditierten Zertifizierungsstelle des Programms derbritischen Regierung. "Dieses Programm ist ein großartiges Beispieldafür, wie Organisationen genau das tun und den Verbrauchern dieGewissheit geben können, dass sowohl die Wirtschaft als auch dieRegierung über Abwehrmechanismen zur Bekämpfung moderner Bedrohungenverfügen".John Suffolk, Senior Vice President und Global Cyber Security &Privacy Officer bei Huawei, sagt: "Dieser von der Regierungunterstützte Standard ist eine fantastische Gelegenheit für Huawei,zur Verbesserung der Cyber-Widerstandsfähigkeit Großbritanniensbeizutragen. Wir freuen uns, das Cyber Essentials Plus-Zertifikaterhalten zu haben. Als führendes IKT-Unternehmen konzentriert sichHuawei darauf, seine Kunden vor den heutigen Cyber-Bedrohungen zuschützen, und wir verpflichten uns, mit der Regierung, der Industrieund der Wissenschaft zusammenzuarbeiten, um unseren Beitrag zurVerbesserung des britischen Cyber-Schutzes zu leisten".Huawei erkennt die internationalen Vorschriften und Praktiken zurInformationssicherheit an und befolgt diese. Der Erwerb der CyberEssentials Plus-Zertifizierung wird die bestehende ISO27001-Zertifizierung von Huawei ergänzen.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsTel.: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell