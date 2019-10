Huawei erhält Auszeichnung als Gartner Peer Insights Customers' Choice for Data Center Networking (Oktober 2019)

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei erhielt im Oktober 2019eine Auszeichnung als Gartner Peer Insights Customers' Choice forData Center Networking (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2623544-1&h=3420467007&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2623544-1%26h%3D78911396%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Freviews%252Fcustomers-choice%252Fdata-center-networking%26a%3DGartner%2BPeer%2BInsights%2BCustomers%2527%2BChoice%2Bfor%2BData%2BCenter%2BNetworking&a=Gartner+Peer+Insights+Customers%27+Choice+for+Data+Center+Networking). Diese Ehrung wird Huawei bereits zum zweitenMal zuteil.Gartner Peer Insights ist eine aussagekräftige Bewertungsplattformfür IT-Produkte und -Dienstleistungen. Mit Stand Juni 2019 umfasstesie mehr als 255.000 verifizierte Kundenbewertungen in 355definierten Märkten. In Märkten, für die ausreichend Daten vorliegen,verleiht Gartner Peer Insights den Anbietern mit den höchstenKundenbewertungen die Auszeichnung 'Customers' Choice'. DiesesPeer-Rating kann eine nützliche Ergänzung zu Expertenmeinungen sein,da es sich auf die direkte Erfahrung mit Implementierung und Betriebeiner Lösung bezieht.Rechenzentrum-Netzwerke gehören schon immer zum Kerngeschäft vonHuawei. Seit ihrer Einführung 2012 wurde Huaweis CloudFabricRechenzentrum-Netzwerklösung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2623544-1&h=2403114953&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2623544-1%26h%3D3863737030%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Fsolutions%252Fbusiness-needs%252Fenterprise-network%252Fdata-center-network%26a%3DHuawei%2527s%2BCloudFabric%2BData%2BCenter%2BNetwork%2BSolution&a=Huaweis+CloudFabric+Rechenzentrum-Netzwerkl%C3%B6sung) in mehr als 7800 gewerblichen Rechenzentren in über120 Ländern implementiert. Dank der enormen Zahl positiverKundenbewertungen hat sich Huawei die Auszeichnung als Garner PeerInsights Customers' Choice bereits zum zweiten Mal in Folgegesichert. Huawei wird damit für seine Marktstärke beiRechenzentrum-Netzwerken und seine Leistungsbilanz beiGroßinstallationen und kommerziellen Anwendungen für Kunden auf derganzen Welt anerkannt.In diesem Jahr hat Huawei den branchenweit erstenRechenzentrum-Switch für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz(KI) vorgestellt: CloudEngine 16800 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2623544-1&h=3133914594&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2623544-1%26h%3D402895090%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Ftopic%252Fcloud-engine2019%252Fen%252Findex.html%253Fic_medium%253Dhwdc%2526ic_source%253Debg_banner_EEBGHQ179Q19W%2526source%253Debghmbanner%26a%3DCloudEngine%2B16800&a=CloudEngine+16800). Zahlreiche internationale Kunden haben das Produkt bereitsgroßflächig im Einsatz. Darüber hinaus leistet Huawei kontinuierlichInnovationsarbeit bei absichtsgesteuerten Netzwerken sowieintelligenten und verlustfreien Netzwerken. Auf der HUAWEI CONNECT2019 zeigte Huawei seine Lösungen für die automatische Bereitstellungtypischer absichtsbasierter Netzwerkmodelle, intelligentes O&M(einschließlich Fehlererkennung in einer Minute, Fehlerlokalisierungin drei Minuten und Fehlerbehebung in fünf Minuten) und diegroßflächige Vernetzung des AI Fabric intelligenten und verlustfreienRechenzentrum-Netzwerks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2623544-1&h=2942225794&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2623544-1%26h%3D1208540730%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Fsolutions%252Fbusiness-needs%252Fenterprise-network%252Fdata-center-network%252Fai-fabric-network%26a%3DAI%2BFabric%2BIntelligent%2Band%2BLossless%2BData%2BCenter%2BNetwork&a=AI+Fabric+intelligenten+und+verlustfreien+Rechenzentrum-Netzwerks). Huawei arbeitetmit Hochdruck daran, Rechenzentrum-Netzwerke vom Cloud-Zeitalter indas KI-Zeitalter zu überführen und die intelligente Transformationvoranzutreiben. Gleichzeitig werden Kunden in die Lage versetzt,Investitionsausgaben (CAPEX) und Betriebsausgaben (OPEX) zureduzieren."Wir sind überglücklich über das Kunden-Feedback auf Gartner PeerInsights. Die Customers' Choice-Auszeichnung unterstreicht Huaweisunermüdlichen Einsatz für ein hervorragendes Kundenerlebnis", sagteLeon Wang, President der Huawei Data Center Network Domain. "Wirwerden an unserem Kundenfokus festhalten und weiter Innovationsarbeitleisten und für unsere Kunden Rechenzentrum-Netzwerklösungenbereitstellen, die ihre Anforderungen erfüllen und langfristigeEntwicklungsplanung unterstützen."[1] Gartner Peer Insights Customers' Choice ist eine Auszeichnung für Anbieter vonRechenzentrum-Netzwerken durch verifizierte Endnutzer-Experten, die sowohl die Anzahl derBewertungen als auch die Gesamtbewertungen der Benutzer berücksichtigt. https://www.gartner.com/reviews-pages/peer-insights-customers-choice-distinctions-methodology/Weitere Informationen finden Sie auf der Website der HuaweiCloudFabric Rechenzentrum-Netzwerklösung: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/Gartner Peer Insights Customers' Choice spiegelt die subjektivenMeinungen aus einzelnen Endbenutzerbewertungen und Daten wider, dieeiner dokumentierten Methodik unterzogen werden. Sie sind weder alsMeinung noch als Empfehlung von Gartner oder seinen verbundenenUnternehmen zu verstehen.