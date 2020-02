Huawei enthüllt bestes 5G-Netz für Geschäftserfolg

London (ots/PRNewswire) - Im Rahmen des Produkt- und Solution-Launch in Londonhielt Peng Song, President von Huaweis Geschäftsbereich Carrier BG Marketing andSolution Sales, eine Keynote. Dabei kündigte er den Start eines hochmodernen5G-Netzes an, das Netzbetreibern zum kommerziellen 5G-Erfolg verhelfen soll.Die Chinesen haben ein Sprichwort: "Wenn du reich werden willst, musst du zuersteine Straße bauen." Analog dazu brauchen 5G-Netzbetreiber, die kommerziellerfolgreich sein wollen, das fortschrittlichste 5G-Netz, das einfach,intelligent und umweltfreundlich ist und extrem hohe Bandbreite und durchgehendkünstliche Intelligenz (KI) unterstützt.Das auf dem Event vorgestellte hochmoderne 5G-Netz ist nicht nur Schau. Esbeinhaltet eine Reihe von Produktlösungen, beispielsweise ein vereinfachtesFunkzugangsnetz (RAN), ein intelligentes IP-Netz, ein Transportnetz mit extremhoher Bandbreite, grüne Verbindungen und KI-gestützte Ende-zu-Ende-5G-Dienste.- Vereinfachtes RAN beschleunigt 5G-Bereitstellung: Das vereinfachteRAN besteht aus drei Produktlösungen: der branchenweit leichtestenMassive MIMO-Antenne der 3. Generation, der Blade AAU mit dembranchenweit höchsten Integrationsgrad und einer 400 MHzUltra-Breitband-AAU. Diese Lösungen vereinfachen Installation undFlächenakquisition und adressieren "verstreute" Frequenzbänder,damit Netzbetreiber die 5G-Bereitstellung beschleunigen können. DieMassive MIMO-Antenne der 3. Generation unterstützt 64T64R und istzugleich leicht und einfach zu installieren. Die Blade AAUunterstützt aktive und passive Integration unter allenSub-6-GHz-Frequenzbändern, was den Zeitaufwand für dieFlächenakquisition deutlich verkürzt. Die 400 MHzUltra-Breitband-AAU ist dem Rest der Industrie eine ganzeGeneration voraus.- Intelligentes IP-Netz bietet klassenbeste Unterstützung fürverbindliche SLA: Mit dieser Lösung lassen sichBest-Effort-IP-Netze in IP-Netze mit verbindlichen SLA verwandeln.Das intelligente IP-Netz mit FlexE-basiertem flexiblem NetworkSlicing bietet die branchenweit höchste Slicing-Präzision (1Gbit/s). Das ist 5 Mal so hoch wie der Branchendurchschnitt. Durchdie Network Cloud Engine (NCE) und die Verwendung von SRv6 kann dasintelligente IP-Netz erstmals eine garantierte Latenzzeitgewährleisten. Die Lösung verwendet darüber hinausIn-situ-Flussinformations-Telemetrie (iFIT), was bedeutet, dasssich Fehler in Minutenschnelle lokalisieren lassen und eine hoheVerfügbarkeit des Netzwerks sichergestellt ist.- Transportnetz mit extrem hoher Bandbreite und branchenweit erstem800G-Modul: Die Lösung liefert eine Übertragungskapazität von 48Tbit/s über eine einzelne Glasfaser, 40 % höher als derBranchendurchschnitt. Dadurch ist ein problemloser Ausbau desTransportnetzes über die nächsten 10 Jahre gewährleistet.- Grüne Verbindungen senken den Energieverbrauch von 5G-Anlagen: Die5G AAU ist mit Huaweis eigenentwickelten, hochgradig integriertenChips ausgestattet und reduziert den Energieverbrauch um mehr als15 %. Die KI-fähige PowerStar-Lösung unterstützt auch dieMulti-Standard-Multi-Frequenzband-Koordination, wodurch derStromverbrauch des gesamten Netzwerks um weitere 15 bis 20 %gesenkt werden kann.- KI-gestützte Ende-zu-Ende-Lösungen für 5G bereiten den Weg in eindigitales intelligentes Zeitalter: Das gesamteLebenszyklus-Management von 5G wird durch KI unterstützt. Diesgewährleistet eine präzisere Netzplanung für ein besseresNutzererlebnis, einen agileren Netzaufbau für eine höhere Qualität,eine gezieltere Vermarktung der Dienste an die Benutzer und eineschnellere Wiederherstellung des geforderten Nutzererlebnisses."Das heute vorgestellte hochmoderne 5G-Netz ist nur die Spitze des Eisbergs",betont Peng Song. "Wir investieren konsequent in Bereiche wie grundlegendeTheorien, Materialien und Algorithmen, um führende Produkte und Lösungen für dieIndustrie zu entwickeln und den kommerziellen Erfolg von 5G-Netzbetreibern zuunterstützen."Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1093528/Peng_Song_Releases_5G_E2E_Solution.jpgPressekontakt:Zheng Xinyi+86-136-895-70489Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100745/4526995OTS: HuaweiOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell