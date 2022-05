Huawei enthüllt Rechenzentrumsanlage der nächsten Generation

Dongguan, China (ots/PRNewswire) -Huawei hat am 26. Mai in Dongguan, China, die Definition der Rechenzentrumseinrichtung der nächsten Generation bekannt gegeben und PowerPOD 3.0, ein brandneues Stromversorgungssystem, vorgestellt. Die neuen Rollouts, die auf dem kollektiven Wissen und den gemeinsamen Bemühungen des Huawei Data Center Facility Teams und der Branchenexperten basieren, bekräftigen das Engagement von Huawei für den Aufbau kohlenstoffarmer, intelligenter Rechenzentren.Definition der Rechenzentrumseinrichtung der nächsten GenerationCharles Yang, Senior Vice President von Huawei und CEO des Huawei Data Center Facility Teams, stellte auf der Auftaktveranstaltung die bahnbrechende Definition der Next-Generation Data Center Facility vor. Er sagte, dass technische Experten und Branchenvertreter nach ausführlichen und eingehenden Diskussionen einen Konsens über die vier Merkmale von Rechenzentren der nächsten Generation erzielt haben: Nachhaltig, vereinfacht, autonomes Fahren und verlässlich.Nachhaltig: Die Rechenzentren der nächsten Generation werden vollständig umweltfreundlich und energieeffizient sein und gleichzeitig das Recycling aller Materialien des Rechenzentrums maximieren. Auf diese Weise wird das gesamte Ökosystem der Rechenzentren umweltfreundlich und nachhaltig sein. Nachhaltige Rechenzentren lassen sich durch die Nutzung umweltfreundlicher Ressourcen - Strom, Land und Wasser - und die Maximierung des Recyclings von gebrauchten Materialien während des gesamten Lebenszyklus erreichen. Neben der weit verbreiteten Stromverbrauchseffektivität (Power Usage Effectiveness, PUE) werden auch andere Messgrößen wie die Kohlenstoffverbrauchseffektivität (Carbon Usage Effectiveness, CUE), die Wassernutzungseffektivität (Water Usage Effectiveness, WUE) und die Netznutzungseffektivität (Grid Usage Effectiveness, GUE) zur Messung der Nachhaltigkeit von Rechenzentren verwendet.Vereinfacht: Vereinfachte Architektur, Stromversorgung und Kühlung verkörpern die Evolution der Rechenzentrumseinrichtung.Vereinfachte Architektur bringt innovative Formen von Gebäuden und Technikräumen. Wird die modulare Fertigbauweise für den Bau eines Rechenzentrums mit 1000 Racks verwendet, kann die Bauzeit von mehr als 18 Monaten auf 6-9 Monate verkürzt werden.Vereinfachte Stromversorgung formt Komponenten und Verbindungen neu. Dadurch verkürzt sich die Lieferfrist von 2 Monaten auf 2 Wochen. Die vereinfachte Kühlung maximiert die Effizienz des Wärmeaustauschs, indem sie mehrere Wärmetauscher durch einen einzigen ersetzt und die Kühlstrecke verkürzt.Autonomes Fahren: O&M-Automatisierung, Optimierung der Energieeffizienz und Betriebsautonomie verändern das Management von Betrieb und Wartung von Rechenzentren. Die Automatisierung der Wartung und Instandhaltung ermöglicht es Ingenieuren, die Inspektion von 2000 Racks innerhalb von 5 Minuten aus der Ferne durchzuführen. Die Optimierung der Energieeffizienz bedeutet, dass eine optimale Kühlstrategie über 1,4 Millionen Originalkombinationen innerhalb einer Minute bereitgestellt werden kann, wodurch eine intelligente Kühlung erreicht wird. Die Betriebsautonomie maximiert den Wert der Ressourcen.Zuverlässig: Proaktive Sicherheit und eine sichere Architektur gewährleisten eine hohe Qualität und nachhaltige Entwicklung von Rechenzentren. Proaktive Sicherheit bedeutet, Big Data und KI-Technologien zu nutzen, um eine vorausschauende Wartung von Komponenten bis hin zu Rechenzentren zu implementieren, basierend auf der Sichtbarkeit und Wahrnehmung aller Bereiche in den Rechenzentren. Die automatische Fehlerbehebung bedeutet, dass es nur 1 Minute dauert, einen Fehler zu erkennen, 3 Minuten für die Analyse und 5 Minuten für die Wiederherstellung. Sichere Architektur bedeutet, dass die Sicherheit auf verschiedenen Ebenen gewährleistet wird, z. B. bei Komponenten, Geräten und Systemen. Auf Systemebene ermöglicht die visualisierbare, verwaltbare und steuerbare E2E-Plattform eine Systemverfügbarkeit von 99,999 %.PowerPOD 3.0: Ein platzsparendes, zeitsparendes und energiesparendes StromversorgungssystemAuf der Veranstaltung stellte Fei Zhenfu, CTO des Huawei Data Center Facility Teams, eine neue Generation des Stromversorgungssystems mit der Bezeichnung PowerPOD 3.0 vor. Das System reduziert den Platzbedarf um 40 %, senkt den Energieverbrauch um 70 %, verkürzt die Lieferfrist von zwei Monaten auf zwei Wochen und senkt die SLA-Fehlerquote um 38%.Auf dem Weg zu den Rechenzentren der nächsten Generation wird die technologische Innovation eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung spielen. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung und durch umfassende Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Branchenorganisationen weiterhin bahnbrechende Produkte und Technologien entwickeln. Wir können gemeinsam eine neue Ära der Entwicklung von Rechenzentren einläuten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826737/charles_yang.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1826738/2.jpgPressekontakt:Connie Wang,wangjing402@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell