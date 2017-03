Huawei enthüllt All-Cloud-Netzwerkarchitektur

Unterstützt digitalen Wandel und bietet Unternehmenskunden einvollkommen digitales ErlebnisHannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Huawei hat auf der CeBIT2017 seine All-Cloud-Netzwerkarchitektur für Unternehmen präsentiert.Mit der All-Cloud-Netzwerkarchitektur können Unternehmen dendigitalen Wandel beschleunigen und das Benutzererlebnis mit agilereninnovativen Services und allgegenwärtiger Sicherheit aufwerten."Der digitale Wandel beschränkt sich nicht auf neue Technologienwie Cloud Computing, SDN oder NFV. Vielmehr bedarf es neuerGeschäftsmodelle, operativer Ansätze und Denkweisen. Huawei bietetsein All-Cloud-Netzwerk für spezifische industrielle Anwendungsfällean, um unsere Unternehmenskunden beim Geschäftserfolg zuunterstützen. Dies ist das ultimative Ziel, das Huawei mit seinerAll-Cloud-Netzwerkarchitektur verfolgt", sagte Kevin Hu, Presidentder Produktlinie Switch & Enterprise Gateway bei Huawei. "Mit derAll-Cloud-Netzwerkarchitektur profitieren Unternehmen vonallgegenwärtigen Verbindungen, einer Open-Cloud-Plattform undindustriellen Anwendungen sozialer Technologien. Zudem erleichtertsie die Verwaltung der Netzwerkressourcen und zieht den maximalenNutzen aus Netzwerkdaten. Alle diese Faktoren führen zu einem offenenUnternehmensnetzwerk und eröffnen ein riesiges geschäftlichesNutzenpotenzial."Huaweis All-Cloud-Netzwerkarchitektur setzt sich aus dreiKonzepten zusammen:- Allgegenwärtige Verbindungen: Das Rechenzentrum verbindetuneingeschränkt Menschen, Dinge, Daten und Anwendungen in Campus-,Zweigstellen- und IoT-Szenarien.- Open-Cloud-Plattform: Netzwerke werden in der Cloud verwaltet, umeine rasche Servicebereitstellung und vereinfachtes O&M zuermöglichen. Die zentrale Ressourcenplanung führt zuEffizienzgewinnen. Offene APIs unterstützen die Zusammenschaltungvon Netzwerkgeräten und industriespezifischen Anwendungen, wasbequeme industrielle Erweiterung und innovativere Geschäftsmodelleermöglicht.- Industrielle Anwendung sozialer Technologien: CloudbasierteBig-Data-Analyse liefert umfangreiche industriespezifischeSaaS-Services und befreit Anwendungen aus ihrer Isolation. DieVorteile der Digitalisierung durch Netzwerke, Anwendungen und Datenlassen sich zwischen Unternehmen und Nutzern untereinander sowiezwischen Unternehmen und Nutzern teilen.Huaweis All-Cloud-Netzwerkarchitektur bietet sechs cloudfähigeLösungen zur Neuaufstellung von Netzwerken in verschiedenenSzenarien. CloudFabric ist für den Aufbau eines einfachen,effizienten und offenen Netzwerks für Rechenzentren in der Cloudkonzipiert, um die langfristige Weiterentwicklung von Unternehmen undCloud-Services zu unterstützen. CloudDCI eignet sich zur Errichtungeines intelligenten, abrufbasierten, gekoppelten Netzwerks fürRechenzentren auf Basis von Cloud-Services. Mit CloudCampus wird dasNetzwerk über den gesamten Lebenszyklus zu 100 % in der Cloudverwaltet, von Netzwerkbereitstellung bis O&M. Der Zugriff auf dasCampusnetzwerk erfolgt exklusiv über WiFi. CloudEPN liefertkosteneffektive, abrufbare Mehrwert-Netzwerkservices für Unternehmen.Edge-Computing-IoT (EC-IoT) erfüllt Anforderungen hinsichtlichprädiktiver Instandhaltung und ermöglicht den digitalen Wandel invertikalen Industrien. Die allgegenwärtige Sicherheitslösungerrichtet proaktive und selbstständig immune Schutzsysteme fürUnternehmen.Huaweis All-Cloud-Netzwerkarchitektur bietet Kunden ein vollkommendigitales Erlebnis, vom Kauf einer Lösung bis zur Verwendung derLösung. Gemeinsam mit seinen Partnern will Huawei einWin-Win-Ökosystem der Kooperation schaffen und Unternehmenskunden einROADS-Erlebnis bieten (Real-time, On-demand, All-online, DIY undSocial).Informationen zu HuaweiHuawei ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im BereichInformations- und Kommunikationstechnologie (IKT).Weitere Informationen über Huawei finden Sie online unter:www.huawei.comPressekontakt:für MedienKang Ran+86 10 82829670Kangran@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell