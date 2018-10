Huawei debütiert SD-WAN-Router der nächsten Generation, vereinfacht Integration von Cloud und Netzwerk im Unternehmen

Schanghai (ots/PRNewswire) - Huawei hat im Rahmen der HUAWEICONNECT 2018 seine SD-WAN-Router der nächsten Generation vorgestellt.Die SD-WAN-Router der nächsten Generation nutzen eine einheitlichePlattform und kombinieren umfassende Standortservices, beispielsweiseSD-WAN, Routing, Telefonie, Firewall und Wi-Fi. DieServicebereitstellung wird dadurch vereinfacht. Ausgestattet mit dereinzigartigen Hardwarebeschleunigungs-Engine, bieten sie im Vergleichzum Durchschnitt der Branche einen doppelten Durchsatz. Darüberhinaus implementieren sie 3 Arten der Intelligenz: intelligenteAnwendungsidentifikation, anwendungsbasierte intelligenteDatenverkehrssteuerung und intelligente Beschleunigung. Diesvereinfacht die Integration von Cloud und Netzwerk im Unternehmen.Immer mehr Unternehmen migrieren ihre Anwendungen in externeClouds oder Saas-Umgebungen (Software as a Service). GeschäftlicheWAN-Netzwerke müssen immer mehr Datenverkehr bewältigen, aber dieÜbertragung ist ineffizient und die Anforderungen anWAN-Ausgangsrouter steigen. WAN-Ausgangsrouter müssenSD-WAN-Funktionen unterstützen und verschiedene Serviceszusammenführen, beispielsweise Routing, Switching und VPN. Nur so isteine schnelle Serviceverarbeitung und Bereitstellunggeschäftskritischer Dienste gewährleistet.Zu Huaweis SD-WAN-Routern der nächsten Generation gehörenKundenendgeräte (Customer Premises Equipment, CPE) und universelleCPE (uCPE). Sie werden allesamt auf einer einheitlichen Plattformentwickelt und passen sich flexibel der Vernetzung zwischenStandorten und Clouds unterschiedlicher Größe an. Die uCPE-Modellezeichnen sich durch eine offene Computerplattform aus und integrierenverschiedene Servicefunktionen für Standorte, beispielsweise SD-WAN,WAN Optimization Controller (WOC), Telefonie, Wi-Fi und Sicherheit.Sie implementieren eine automatische Service-Orchestrierung überHuaweis cloudbasierten Agile Controller, wodurch Bereitstellung sowieBetrieb und Instandhaltung (O&M) am Standort deutlich vereinfachtwerden. Die SD-WAN-Router der nächsten Generation verfügen über eineeinzigartige Hardwarebeschleunigungs-Engine, einenParallelverarbeitungsmechanismus mit mehreren Prozessorkernen sowieeinen dreistufigen High-Speed-Cache. Sie bieten sie im Vergleich zumDurchschnitt der Branche einen doppelten Durchsatz ohne jeglicheLeistungseinbußen bei den parallel bereitgestelltengeschäftskritischen Services. Darüber hinaus implementieren sie 3Arten der Intelligenz und bieten eine verlustfreie Bereitstellunggeschäftskritischer Services.Die SD-WAN-Router der nächsten Generation gibt es in 16Ausführungen. Die AR3600-Serie ist für große Standorte undZentralen/Rechenzentren konzipiert; die AR2600-Serie wurde für kleineund mittelgroße Standorte entwickelt und die AR1600-Serie für kleineStandorte. Die AR650-Serie richtet sich an KMU (kleine undmittelgroße Unternehmen). Sie unterstützen die Integration vonHybrid-Cloud, Standorte und Internet in allen möglichenKonstellationen und erfüllen die Anforderungen von Unternehmen an dieServiceentwicklung für die nächsten drei bis fünf Jahre.Auf der HUAWEI CONNECT 2018 hat Huawei außerdem seineSD-WAN-Cloudservices präsentiert, die die SD-WAN-Router der nächstenGeneration in Kombination mit Huaweis cloudbasiertem Agile Controllerund professionellen Managed Service Provider-(MSP-)Servicesverwenden. Huaweis SD-WAN-Cloudservices eignen sich für die flexibleVernetzung von Firmenketten, Großkonzernen mit mehreren Standortenund KMU. Mit diesen Services können Unternehmenskunden diebestmögliche Vernetzung für die Integration von Cloud und Netzwerk imAll-Cloud-Zeitalter implementieren und eine intelligente Verbindungzur Cloud herstellen.Zhu Yaming, stellvertretender Geschäftsführer der HuaweiEnterprise Gateway Domain, sagte: "Huaweis komplettes Sortiment anSD-WAN-Routern der nächsten Generation ermöglicht die einfacheIntegration von Cloud und Netzwerk. Ausgestattet mit dereinzigartigen Hardwarebeschleunigungs-Engine, bieten sie im Vergleichzum Durchschnitt der Branche einen doppelten Durchsatz. Darüberhinaus unterstützen sie die Zusammenführung von Services und einevereinfachte Standortvernetzung. Sie bieten bedarfsgerechteVAS-Provisionierung, anwendungsbasierte intelligenteDatenverkehrssteuerung und intelligente Beschleunigung. Dadurch wirddie Standortvernetzung für Unternehmenskunden deutlich verbessert."Huawei investiert massiv in SD-WAN und leistet auf diesem Gebietkontinuierlich Innovationsarbeit. SD-WAN-Lösungen und -Produkte vonHuawei sind bei mehr als 30 Kunden im öffentlichen Sektor,Finanzdienstleistern, Großkonzernen, Netzbetreibern und MSPimplementiert und unterstützten dort den Geschäftserfolg. WeitereInformationen finden Sie unter: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wanPressekontakt:Sandra Wang+86-186-1703-6622sandra.wang@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell