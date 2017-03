Huawei bringt SD-WAN-Lösung auf den Markt und bietet anwendungsbezogene cloudbasierte Standleitung für Unternehmen

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Zur CeBIT 2017präsentiert Huawei eine SD-WAN-Lösung (Software Defined-WAN) undbietet Unternehmen eine anwendungsbezogene, kostengünstigecloudbasierte Standleitung mit bequemer O&M- sowieOn-Demand-Funktion. Die Lösung trägt zur Kostenreduzierung bei undbeschleunigt die Bereitstellung von Dienstleistungen. Sie ermöglichtUnternehmen schnell auf die Nachfrage am Markt sowie aufVeränderungen in der Cloud-Ära zu reagieren. Zudem steigert sie derenWettbewerbsfähigkeit und stärkt die Führung im gesamten BusinessEcosystem.Im Zusammenhang mit der ICT-Umwandlung in Unternehmen lassen sichUnternehmensleistungen sukzessive in die Cloud migrieren.Traditionelle Lösungen für Standleitungen in Unternehmen werden denService-Anforderungen der Unternehmen in der Cloud-Ära nicht gerecht.Standleitungen sind kostenintensiv. Einem Bericht zufolge, der 2015durch TeleGeography veröffentlicht wurde, kosten MPLS-Standleitungenein Vielfaches dessen, was eine Internet-Datenverbindung an Kostenverursacht und sind somit für über 50 % der OPEX eines Unternehmensverantwortlich. Hinzu kommt eine lange Bereitstellungszeit vondurchschnittlich 30 Arbeitstagen. Überdies sind die Wartungskostenfür Standleitungen in Unternehmen hoch."Um der Service-Cloudification und der industriellenDigitalisierung gerecht zu werden, sind für Standleitungen inUnternehmen höhere Bandbreiten und vereinfachte O&M-Features sowieschnellere Reaktion auf Service-Veränderungen erforderlich. Huaweibietet eine SD-WAN-Lösung, um Unternehmen bei der Einrichtung einerinnovativen anwendungsbezogenen und kostengünstigen cloudbasiertenStandleitung mit bequemer O&M- sowie On-Demand-Funktion zuunterstützen. Die Lösung bietet Online-Features wie Abonnements,Bereitstellung, O&M, Anpassung und Optimierung und unterstütztUnternehmen im Rahmen schneller Service-Innovationen und fördert denGeschäftserfolg in der Cloud-Ära", so Kevin Hu, CEO der Switch &Enterprise Gateway Product Line von Huawei.Flexibles Link-Binding zur Kostenreduzierung im Bereich derBandbreite um 50 %Die SD-WAN-Lösung von Huawei unterstützt eine Vielzahl anSchnittstellentypen für CPE-Geräte (Customer Premises Equipment). DieLösung ist für zahlreiche Zugangsszenarios in Unternehmen geeignet.Mit der Lösung können Unternehmen durch die Kombination vonDatenverbindungen wie 3G/LTE, MPLS-Standleitungen und xDSL dieWAN-Bandbreite steigern und gleichzeitig Kosten reduzieren - durchvolle Nutzung der weitestgehend verfügbaren und kostengünstigenInternet-Datenverbindung.Verkürzte Bereitstellungszeit - Tage anstatt MonateDie SD-WAN-Lösung von Huawei verwendet den SDN-basierten AgileController für die Implementierung eines automatischenE2W-Netzausbaus. Die Plug-and-Play-Konfiguration wird durch dieGeräte automatisch unterstützt. Ein Gerät lässt sich bequem onlinedurch Anklicken eines Links in einer Netzwerk-E-Mail integrieren oderdurch Scannen des Geräte-Barcodes mit einem Mobiltelefon. DieserVorgang verkürzt die Bereitstellungszeit um ein Vielfaches underfüllt die Unternehmensanforderungen im Hinblick auf eine schnelleErweiterung des Netzwerk-Dienstes.Anwendungsbezogene intelligente Pfadkontrolle verbessertBenutzerfreundlichkeitDie SD-WAN-Lösung von Huawei implementiert eine anwendungsbezogeneSmart Traffic-Disposition und bietet differenzierte Netzwerk-Diensteje nach Bedarf bei gleichzeitiger Gewährleistung der Servicequalitätim Bereich wichtiger Anwendungen. Anwendungen, die zum Beispiel einehohe Datenverbindungsqualität erfordern, laufen über Standleitungenund sonstige Anwendungen über Internet-Datenverbindungen. Fällt eineDatenverbindung aus oder ist nicht ausreichend stabil, lassen sichAnwendungen, die über diese Datenverbindung laufen, flexibel aufandere Datenverbindungen schalten, um so eine verbesserteBenutzerfreundlichkeit zu erzeugen.Plug-and-Play und cloudbasierte visualisierte O&M-Featuresreduzieren OPEX um 90 %Durch die SD-WAN-Lösung von Huawei wird eine visualisierteVerwaltung von Anwendungen und Datenverbindungen ermöglicht.Informationen über netzwerkweite Geräte und Anwendungen werdenmittels GIS-Karte angezeigt. Auf diese Weise lässt sich eineFehlersuche beschleunigen und die O&M-Funktion wird vereinfacht.Die SD-WAN-Lösung von Huawei basiert auf der HuaweiCloudEPN-Lösung. Das Ziel der Lösung ist eine bessere Verbindungzwischen Unternehmen und beschleunigte Service-Innovation undEntwicklung der Unternehmen in der Cloud-Ära.Pressekontakt:Kiara Kang+86-13810676620Kangran@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell