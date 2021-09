Huawei bringt Cloud-Netzwerklösung für Flughäfen auf den Markt, um die digitale Transformation hin zu intelligenten Flughäfen zu beschleunigen

Shanghai, China (ots/PRNewswire) -Auf der HUAWEI CONNECT 2021 stellte Huawei seine neueste Airport-Cloud-Network-Lösung vor, die eine breite Palette an herausragenden Funktionen bietet, wie z. B. Zugang aus einer Hand, ein Netzwerk für alle Dienste, eine Cloud für mehrere Bereiche und integrierte Sicherheit aus einer Hand. Diese funktionsreiche Lösung ermöglicht die digitale Transformation von Flughäfen, um die betriebliche Effizienz zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und das Reiseerlebnis zu verbessern und ebnet so den Weg zu intelligenten Flughäfen.Die heutige globale Zivilluftfahrt befindet sich in einem rasanten digitalen Wandel. Flughäfen - an denen Transportdienstleistungen für Fluggesellschaften, Passagiere und Frachttransporteure erbracht werden - verlagern ihren digitalen Schwerpunkt von schnellem Wachstum auf hochwertiges Wachstum. Vor diesem Hintergrund müssen die Flughäfen eine Reihe von dringenden Herausforderungen bewältigen. So sollten sie beispielsweise Daten aus herkömmlichen, isolierten Netzen zusammenführen, um neue Dienste wie die intelligente Standplatzzuweisung zu unterstützen. Außerdem müssen sie das Wi-Fi-Erlebnis der Passagiere in den Terminals verbessern, um in der Rangliste der Passagierzufriedenheit des Airports Council International (ACI) aufzusteigen. Da die Cloudifizierung von Diensten die traditionellen physischen Grenzen durchbricht, müssen die Flughäfen außerdem die neuen Sicherheitsbedenken berücksichtigen. Und aufgrund der immer größeren Ausdehnung des Netzes müssen die Flughäfen auch dringend die Effizienz von Betrieb und Wartung steigern.Alex Sun sagte: "Mit kontinuierlichen technologischen Innovationen in den Bereichen Flughafensicherheit, -effizienz und -erfahrung wird Huawei weiterhin mit mehr Kunden und Partnern weltweit zusammenarbeiten, um die Airport Cloud-Network-Lösung voranzutreiben und so die digitale Transformation für intelligente Flughäfen zu fördern."Die Flughafen-Cloud-Netzwerklösung von Huawei besteht aus dem Flughafen-Terminal-Zugangsnetzwerk, dem Backbone-Netzwerk, dem Cloud-Rechenzentrumsnetzwerk und der integrierten Netzwerksicherheit. Diese Lösung bietet die folgenden vier einzigartigen Funktionen:- Zugang aus einer Hand und kontinuierliche Vernetzung über Wi-Fi 6 : Die Lösung von Huawei baut auf AirEngine Wi-Fi 6 auf, um ein drahtloses Gigabit-Zugangsnetz für eine kontinuierliche Abdeckung mit hoher Dichte im gesamten Flughafengebäude zu schaffen. Insbesondere die einzigartigen intelligenten 4-Element-Antennen erhöhen die Reichweite um 20 % und sorgen für eine vollständige Wi-Fi-Abdeckung ohne tote Winkel. Darüber hinaus werden intelligente Algorithmen eingesetzt, um das Roaming in Echtzeit zu steuern, netzweite Roaming-Handover ohne Paketverluste zu gewährleisten und letztlich Unterbrechungen von Passagierdiensten wie Video und Gaming zu verhindern.- Ein Netz für alle Dienste und IPv6+ ermöglichen mehr Innovationen : Die Lösung von Huawei nutzt die innovative IPv6+-Technologie, um ein zentralisiertes Backbone-Netz für mehrere Dienste aufzubauen. Zu den daraus resultierenden Vorteilen gehören das branchenweit einzigartige Hard Slicing auf Mbps-Ebene, die harte Isolierung des Datenverkehrs von mehr als 1000 Anwendungen und eine 100-prozentige Bandbreitengarantie für wichtige Dienste. Dank dieser beeindruckenden Eigenschaften ist das Backbone-Netz in der Lage, eine Vielzahl von Diensten wie Sicherheitskontrollen, Sicherheitsschutz, Einzelhandel und Bodenabfertigung zu unterstützen.- Eine Cloud für mehrere Bereiche und Network as a Service (NaaS) : Nachdem die Flughafendienste in die Cloud verlagert wurden, sind die Cloud-Rechenzentren über weite Gebiete verteilt. So unterstützt die Lösung von Huawei die automatische Netzwerkbereitstellung, um die Servicebereitstellung zu beschleunigen, und nutzt intelligente Technologien, um Fehler intelligent vorherzusagen und innerhalb von Minuten genau zu lokalisieren. Die proaktive Vorhersage von Netzfehlern kann über 90 % erreichen, was die betriebliche Effizienz von Flughäfen erheblich verbessert.- Integrierte Sicherheit und Zusammenarbeit bei der Cloud-Netzsicherheit aus einer Hand: Die Daten von Flughafendiensten werden immer wertvoller, und die Datensicherheit hat höchste Priorität. Als Antwort darauf führt die Lösung von Huawei ein System zur Zusammenarbeit im Bereich der Cloud-Netzwerksicherheit ein, das auf einer Zero-Trust-Architektur für dynamische Erkennung und intelligente Analyse aufbaut. Dies ermöglicht Echtzeiteinblicke in die netzwerkweite Sicherheitslage und eine effiziente Erkennung von Bedrohungen mit einer Genauigkeit von über 96 %.Huawei entwickelt sich ständig weiter, um die Erwartungen der Flughafenkunden in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Erlebnis zu erfüllen. Mit einer Fülle an technischem Fachwissen und einer soliden Erfolgsbilanz im Bereich der digitalen Transformation wird Huawei seine Kräfte mit weiteren Flughafenkunden und Partnern bündeln, um innovative Flughafenlösungen zu erforschen und zu implementieren und so die digitale Transformation hin zu intelligenten Flughäfen zu beschleunigen.Huawei veranstaltet HUAWEI CONNECT 2021 online vom 23. September bis 31. Oktober. Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet "Eintauchen in die digitale Welt". Wir werden uns eingehend mit der praktischen Anwendung von Technologien wie Cloud, KI und 5G in allen Branchen befassen und zeigen, wie sie Unternehmen aller Formen und Größen effizienter, vielseitiger und letztlich widerstandsfähiger machen können, während wir uns auf dem Weg zur wirtschaftlichen Erholung befinden.