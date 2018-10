Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Huawei Enterprise Business Groupstellte heute auf der HUAWEI CONNECT 2018 unter dem Motto "Power ofthe Platform" ihre neue Strategie für digitale Plattformen vor, diees Regierungen und Unternehmen ermöglichen wird, den digitalen Wandelzu beschleunigen und neue Innovations- und Wachstumsniveaus zuerreichen. Huawei kündigte weiterhin seine "AI + Digital Platform"an, die sich an verschiedene Szenarien branchenübergreifend anpasst,sowie eine Partnerschaft mit Tianjin Binhai New Area zur Schaffungeiner Smart City, die auf dem Einsatz dieser neuen Plattform basiert.Darüber hinaus hat Huawei eine neue intelligente Campuslösung auf denMarkt gebracht, die von Vanke, einem führenden chinesischenImmobilienentwickler, implementiert wird, der damit seineUnternehmensprozesse auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit ausrichtenwird.Die Leistungsfähigkeit der Plattform beschleunigt die digitaleTransformationYan Lida, Präsident der Enterprise Business Group, Huawei: "Diedigitale Transformation ist ein komplexer Prozess, der einensystematischen Ansatz und eine Konvergenz verschiedener Technologienerfordert, um die physische und digitale Welt zu integrieren. Huaweihat es sich zur Aufgabe gemacht, die plattformbasierten Unternehmenunserer Kunden mit einer ICT-Plattform zu unterstützen, die esPartnern ermöglicht, branchenspezifische Anwendungen zu integrieren.Auf diese Weise dient die Plattform von Huawei als "fruchtbarerBoden", der das Wachstum des Industrieökosystems ermöglicht und diedigitale Transformation verschiedener Industrien mit unserenÖkosystempartnern fördert."Huawei skizziert ihren Ansatz "Digital Platform + X + Ecosystem"Die Huawei Enterprise Business Group stellte ihren Ansatz "DigitalPlatform + X + Ecosystem" vor, der ihren Kunden eine langfristigeStrategie zur Beschleunigung der digitalen Transformation bietet. Diedigitale Plattform dient dabei als Grundlage für die neuen Funktionen("X") wie KI, IoT, Big Data, Sicherheit, ICP und Video, sowie für dieindustrietaugliche Plattform, die diese Sektoren integriert."Die digitale Plattform von Huawei bietet drei wesentlicheVorteile: Sie basiert auf der Full-Stack-Technologie, ist offen undunterstützt Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Mit unsererKompetenz in den Bereichen selbstentwickelte Chips, mathematischeAlgorithmen und Architekturdesign entwickeln wir gemeinsam mitÖkosystempartnern Full-Stack-Lösungen einschließlich den zugehörigenGeräten, die IaaS- und PaaS-Schichten sowie die SaaS-Schicht. Durchdie Implementierung von Full-Stack-Plattformen können sich Kunden aufGeschäftsinnovationen konzentrieren, ohne wertvolle Ressourcen fürden Aufbau ihrer eigenen einzigartigen digitalenTechnologieplattformen und -fähigkeiten aufzuwenden", so Lu Qi,Präsident der Marketing & Solution Sales-Abteilung der EnterpriseBusiness Group, Huawei. "Huawei liefert horizontale Lösungen mitbranchenübergreifender Standardisierung, und unsere digitalePlattform kann in einer Vielzahl von Szenarien eingesetzt werden, dasie sowohl die private wie auch die öffentliche Cloud unterstützt.Huawei ist außerdem im Begriff, ein offenes Win-Win-Ökosystemaufzubauen, in dem unsere Produkte und Lösungen mit denen andererAnbieter interagieren können. Damit können wir Kunden die Freiheitbieten, die besten Lösungen für ihre individuellen Anforderungen zunutzen."Lu Qi fügte hinzu: "Die digitale Plattform bleibt Huaweis offenemAnsatz treu und ermöglicht es Partnern, schnellUpper-Layer-Anwendungen zu entwickeln. Dadurch können Kunden aufagile und effiziente Weise eine digitale Transformation durchführen,weil sie sich auf die Schaffung von Geschäftswert konzentrierenkönnen und sich nicht um die Integration der zugrunde liegendenTechnologien kümmern müssen. Mit diesem Ansatz will Huawei einlangfristiger strategischer Partner für unsere Kunden werden."Auf der HUAWEI CONNECT 2018 stellte Huawei Enterprise Business dieerweiterten Funktionen seiner digitalen Plattform vor, dieUnternehmen dabei unterstützen soll, in der sich schnellentwickelnden digitalen Welt von heute wettbewerbsfähig underfolgreich zu sein. Es handelt sich dabei im Einzelnen um folgendeFunktionen:- Multi-Cloud: Huaweis FusionStorage8.0 ist derzeit die einzigeLösung der Branche, die eine 300 Mikrosekunden-I/O-Antwort, einevollständig verteilte Architektur ohne Gateways und eineAktiv/Aktiv-Zuverlässigkeit liefern kann. Die Huawei-Lösung für dieprivate Cloud bietet die meisten Cloud-Services auf derIaaS-Schicht der Branche.- Netzwerk: Die branchenführende CloudFabric-Lösung von Huawei kannden minutengenauen Uplink und Downlink von 10k-Containernunterstützen.- Geräte: Huawei bietet das branchenweit erste intelligenteBeschleunigungsmodul Atlas200 an, das eine Echtzeitanalyse vonhochauflösenden Videos und fortschrittlichen intelligenten SmallCells durchführen kann.- Darüber hinaus kündigte Huawei sein brandneuesFull-Stack-KI-Portfolio an, mit dem branchenspezifischeKI-Anwendungen in die digitale Plattform integriert werden können,um die Customer Journey zur digitalen Transformation besser zuunterstützen."AI + Digital Platform" von Huawei hilft Tianjin Binhai New Areabeim Aufbau einer Smart CityMithilfe der Kompetenz von Huawei konnte die TianjinEconomic-Technological Development Area (TEDA) eine KI-basierte "1 +4 + N" Smart City-Lösung entwerfen und entwickeln (die sich auf einZentrum, vier Plattformen und weitere innovative Anwendungenbezieht). Die "1" der Lösung stellt das "City Brain" IntelligentOperations Center (IOC) dar, mit dem Daten aus Regierungs-,Unternehmens- und Bürgerdiensten über das Internet und IoT aggregiertund mit KI verarbeitet werden. Dies bietet leistungsstarkeAnalysefunktionen, mit denen die Tianjin Binhai New Area in eineSmart City verwandelt werden soll.Die Lösung besteht aus vier KI-Plattformen, die eng mit dem IOCzusammenarbeiten, um intelligente Dienste anzubieten:- Resident Voices - Verfügt über Spracherkennungs- und semantischeParsing-Technologien, die es Stadtverwaltern ermöglichen, dieStimme jedes Bewohners zu verstehen, um Einblick in seineBedürfnisse zu gewinnen.- Sensing the City - Verwendet Bilderkennungs- undKorrelationsanalysen zur Erforschung der Beziehungen zwischenMenschen, Orten, Fahrzeugen und Dingen, um ein harmonischesMiteinander für alle zu fördern.- Resident Care - Integriert Deep Learning- und Korrelationsanalysenwährend des gesamten Service-Lebenszyklus, um personalisierteRessourcen für die Bewohner zu generieren.- Enterprise Services - Wendet multidimensionale undKorrelationsanalysen an, um die internen Beziehungen der Branchenim TEDA-Distrikt zu verdeutlichen, damit die Verfügbarkeit vonServiceressourcen während des gesamten Unternehmenslebenszyklusgenau abgeglichen werden kann.Vanke setzt neue Smart Campus-Lösung von Huawei einImmer mehr Branchen nutzen die digitale Transformation. SmartCampuses werden das Geschäftswachstum ankurbeln und die globaleWettbewerbsfähigkeit steigern. Durch den Aufbau von Smart Campuseskönnen Unternehmen ein umfassenderes, tieferes und genaueresVerständnis der Kundenbedürfnisse gewinnen und relevante,authentische und effiziente Kundenerlebnisse bieten. Mit dem Ziel,ein branchenweiter Plattform-Enabler zu werden, hat Huawei die SmartCampus Enablement-Plattform mit vier Schlüsselprinzipien neudefiniert:- Intelligentes Modell: Über die Digitalisierung hinaus kann diePlattform Vernetzungsfähigkeit, Zusammenarbeit, Integration undInnovation ermöglichen.- Campus-Raum: Räumliche Beschränkungen sind keine Einschränkungmehr, da sich die Campus von physischen Einheiten zu virtuellenGemeinschaften hin entwickeln.- Geschäftsmodell: Die Plattform kann es Kunden ermöglichen, sich voneinem traditionellen Stand-Alone-Modell in ein multidimensionalesGeschäft zu verwandeln und ihren Wert durch Transaktionsteilung zuoptimieren.- Campus-Betrieb: Die Abläufe sind nun sichtbar, überschaubar undkontrollierbar, da die ursprünglichen planbasierten Abläufe inOn-Demand-Betriebe umgewandelt werden.Huawei führt das erste rein digitale Campus-Pilotprojekt derBranche in seinen eigenen Niederlassungen auf der ganzen Welt durch,das in 172 Ländern eingeführt wird. Vanke, ein führenderImmobilienentwickler mit Sitz in China, setzt die Smart Campus-Lösungvon Huawei ebenfalls ein, um seine Kerngeschäftsprozesse zutransformieren, Innovationen zu optimieren und neue Möglichkeiten inder Immobilienbranche zu erschließen. Die beiden Unternehmen arbeitenauch bei der Einrichtung von Innovationslabors zusammen unduntersuchen und investieren gemeinsam in neue Szenarien und Modelle,um ein Ökosystem für zukünftige Entwicklungen aufzubauen.Huawei setzt sich für eine langfristige Zusammenarbeit mit seinenKunden ein und verfolgt einen zukunftsorientierten Ansatz, um diedigitale Transformation von Unternehmen durch die Leistungsfähigkeitder Plattform voranzutreiben. Bisher haben 211 der Fortune Global500-Unternehmen (darunter 48 Fortune Global 100-Unternehmen) Huaweials ihren Partner für die digitale Transformation ausgewählt.Die HUAWEI CONNECT 2018 findet vom 10. bis 12. Die HUAWEI CONNECT 2018 findet vom 10. bis 12. Oktober im ShanghaiWorld Expo Exhibition and Convention Center und Expo Center statt.Unter dem Motto "Activate Intelligence" ist die diesjährige HUAWEICONNECT ein offenes, kooperatives und gemeinsames Forum, das allenOrganisationen dabei helfen soll, ihren Platz in der intelligentenWelt zu behaupten. Hier treffen sich die besten Spezialisten derBranche, darunter globale ICT-Führungskräfte, Branchenexperten undÖkosystempartner, um den Weg in die Zukunft zu skizzieren und neueMöglichkeiten zu erkunden.