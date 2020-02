Huawei beschleunigt angesichts des bevorstehenden 5G-Zeitalters die Entwicklung der HMS-Umgebung

Barcelona (ots/PRNewswire) - Die Huawei Consumer Business Group (BG) stellteheute in Barcelona, Spanien, sein "Product and Strategy Virtual"-Programm vor,in dessen Rahmen eine Reihe von neuen 5G-Produkten und einer neuen 5G-Strategieangekündigt wurden. Zudem wurden die jüngsten Fortschritte von Huawei MobileServices (HMS) und der HUAWEI AppGallery vorgestellt.Zusammen mit der Freischaltung von HMS Core stellt Huawei Entwicklern die Mittelbereit, mit denen sie die Integration von HMS Core in ihre Apps beschleunigenkönnen. Richard Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group, sagte: "Indem wirunsere 'Seamless AI Life'-Strategie für sämtliche Anwendungsfälle weiterausbauen, beschleunigen wir gleichzeitig die Entwicklung unserer für alledenkbaren Szenarien geeignete HMS-Umgebung. Über eine enge und vertrauensvolleZusammenarbeit mit den Entwicklern werden wir gewährleisten können, dass, jeweiter wir mit der Ausbreitung von 5G vorankommen, Verbraucher einNutzererlebnis mit der höchsten Qualität erhalten werden."Sichere, vielfältige und umfassende App-NutzungDie HUAWEI AppGallery ist die offizielle Huawei-Vertriebsplattform für Apps. Mitmittlerweile neun Jahren an Erfahrung bei der Zusammenstellung und Entwicklungvon Apps gehört die HUAWEI AppGallery zu den drei wichtigsten App-Stores derWelt. Hierüber werden über 600 Millionen Nutzer von Huawei-Geräten in über 170Ländern und Regionen bedient, wobei ein vielfältiges Angebot aus globalen undlokalen Apps immer auf dem aktuellen Stand gehalten wird. 2019 hatte die HUAWEIAppGallery monatlich mehr als 400 Millionen aktive Anwender auf der ganzen Welt,die im Laufe des Jahres bis zu 210 Milliarden Downloads tätigten. Da Huaweiseine Lokalisierungsdienste in weiteren Märkten bereitstellt, wird die HUAWEIAppGallery den weltweiten Nutzern von Huawei-Geräten noch mehr beliebte,innovative und vertrauenswürdige Apps anbieten können.Die HUAWEI AppGallery bietet mit Quick Apps zudem eine innovative Kategorie an,die aus installationsfreien Apps besteht, die jederzeit auf Abruf verfügbarsind. Derzeit sind über 1.700 Quick Apps in der HUAWEI AppGallery verfügbar.HMS weltweit verfügbarDas heute vorgestellte neue HUAWEI Mate Xs ist ein Beleg für das Engagement vonHuawei für HMS. Die Funktion ist zusammen mit einer Reihe von HMS-Apps, die fürden neu entwickelten Formfaktor optimal eingestellt sind, vorinstalliert. Zu denApps gehören etwa die HUAWEI AppGallery, HUAWEI Assistant, HUAWEI Video und nochweitere.HUAWEI Assistant unterstützt mehr als 30 Sprachen und steht monatlich mehr als180 Millionen aktiven Anwendern rund um den Globus zur Verfügung. Es bietetAnwendern maßgeschneiderte Inhalte, die den jeweiligen Standort, die Ortszeitund die Wetterbedingungen vor Ort berücksichtigen. Wenn man die Grundanzeigenach rechts wischt, kann das Widget aktuelle Informationen zu mehr als 150Sportveranstaltungen und zum Geschehen an den Börsen bereitstellen.Bei HUAWEI Video handelt es sich um eine Video-Plattform, die ein reichhaltigesAngebot an Video-on-Demand-Inhalten bereithält. Derzeit arbeitet Huawei mit denUniversal Studios, Sony, der BBC und Disney zusammen, um qualitativ hochwertigeInhalte aus aller Welt und auf lokaler Ebenen für weltweit über 160 Millionenaktive Nutzer jeden Monat anbieten zu können.Weil es eine nahtlose Vernetzung vorantreibt, spielt HMS bei der Umsetzung derfür sämtliche Anwendungsfälle ausgelegte "1+8+N-Seamless AI Life"-Strategie vonHuawei eine entscheidende Rolle. Entwickler sind herzlich willkommen, Teildieses Ökosystems zu werden und zusammen mit Huawei eine intelligente Umgebungaufzubauen, die die Verbraucher rund um den Globus für das 5G-Zeitalter fitmacht.Offene Kapazitäten bieten umfassenden Support für EntwicklerMit HMS Core 4.0 steht Partnern und App-Entwicklern von Huawei eine Sammlung vonTools zur Verfügung, mit denen sie einzigartige und neue Erlebnisse erschaffenkönnen. Hiermit werden die Hardware- und Software-Kapazitäten, die Huawei-Gerätezu bieten haben, voll ausgeschöpft. Im Rahmen seiner Keynote-Rede stellteRichard Yu eine Reihe von Entwickler-Kits vor, die Teil dieser Tool-Sammlungsind. Dazu gehören etwa das Machine Learning Kit, das Scan Kit, das Map Kit undnoch weitere.- Mit dem Machine Learning Kit kann man auf Grundlage von siebenKriterien, wie etwa Gesichtsausdruck, Geschlecht, Alter undKleidung, die Form und Eigenschaften des Gesichts eines Nutzersermitteln und identifizieren. Dieses Kit erlaubt es Entwicklern,Verschönerungen ebenso einfach in ihre Apps einzubinden wie Text-und Objekterkennung.- Das Scan Kit sorgt für eine erhebliche Verkürzung derEntwicklungszeit, die man für die Implementierung von QR-Codes undden Möglichkeiten für das Scannen von Barcodes in die Appsbenötigt.- Mithilfe des Map Kit können Entwickler angepasste Karten einfachereinbauen und Tags hinzufügen. Zudem können sie Dienste, wieEchtzeit-Benachrichtigungen zu den allgemeinen Straßenbedingungenund hoch präzise Routenplanungen in mehr als 200 Ländern undRegionen, einbinden.Derzeit sind mehr als 1,3 Millionen Entwickler bei HMS registriert und in HMSCore sind mehr als 55.000 Anwendungen eingebunden. Es kommen immer mehrEntwickler aus aller Welt zur HMS-Umgebung hinzu und bringen ihre Apps in dieHUAWEI AppGallery. Gemeinsam bieten sie den Verbrauchern rund um den Globus einbesseres Nutzererlebnis.Sicherheitssystem für sämtliche Anwendungsfälle schützt die Privatsphäre derAnwender weltweitHuawei hat der Cyber-Sicherheit und dem Datenschutz von Anfang an oberstePriorität eingeräumt. Das globale Datenschutz-Rahmenwerk für Huawei-Geräte stehtmit den von der AICPA/CICA herausgegebenen Generally Accepted Privacy Principles(GAPPs), mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie mit den in denjeweiligen Ländern gültigen Gesetzen und Regulierungen im Einklang.Nachdem HMS im Jahr 2015 die ISO/IEC 27001-Zertifizierung sowie die CSAStar-Sicherheitszertifizierung und im Jahr 2019 dieDatenschutz-Standardzertifizierung ISO/IEC 27018 erhalten hat, war es auch eineder ersten Plattformen, die das Zertifizierungsverfahren für ISO/IEC 27701erfolgreich durchlaufen haben. Dadurch wurde Huawei zu einem der führendenUnternehmen in den Bereichen Sicherheitsmanagement, Transparenz und Einhaltungvon Datenschutzstandards für persönliche Informationen.Informationen zu Huawei Consumer BGDie Produkte und Services von Huawei sind in mehr als170 Ländern erhältlich undwerden von über einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Das Unternehmenbetreibt fünfzehn Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA, Deutschland,Schweden, Russland, Indien und China. Huawei Consumer BG ist eine von dreiHuawei-Unternehmenssparten und vermarktet Smartphones, PCs und Tablets,Wearables und Cloud-Dienste usw. Huaweis globales Netzwerk fußt auf 32 JahrenErfahrung in der Telekommunikationsbranche und will Verbraucher auf der ganzenWelt mit den neuesten technologischen Entwicklungen zusammenbringen.