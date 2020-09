Huawei baut sein All-Scenario-Produktangebot mit sechs neuen Produkten weiter aus

Dongguan, China (ots/PRNewswire) - Die Huawei Consumer Business Group (BG) veranstaltete heute den Huawei Seamless AI Life New Products Global Launch, in dessen Rahmen das Unternehmen sechs neue Produkte vorstellte, mit denen es seine "1+8+N"-Umgebung für sämtliche Anwendungsbereiche ausbaut.Richard Yu, Executive Director und CEO der Huawei Consumer BG, sagte: "Großartige Nutzererlebnisse basieren immer auf Innovationen, aber unser Weg bei Innovationen beginnt beim Verbraucher und endet auch dort. Wir werden auch in der Zukunft weiter mit den von uns geschätzten Partnern zusammenarbeiten, um den Verbrauchern auf der ganzen Welt noch mehr intelligente und qualitativ hochwertige Erlebnisse anbieten zu können."HUAWEI FreeBuds Pro und HUAWEI FreeLace Pro: Aktive Lärmkompensation (ANC) und Audio on Demand zum EintauchenDie HUAWEI FreeBuds Pro sind die ersten True Wireless Stereo (TWS-)Ohrhörer der Welt, die eine intelligente dynamische Geräuschunterdrückung unterstützen. Außerdem erreichen die HUAWEI FreeBuds Pro eine in der Industrie führende Leistung bei der Geräuschunterdrückung von 40 dB.Die HUAWEI FreeLace Pro bieten einen großartigen Klang, ein schickes Design und unterstützen bei der Geräuschunterdrückung eine Leistung von bis zu 40 dB. Zudem verfügen sie über zwei 14 mm große, dynamische Treibereinheiten, mit denen eine High-Fidelity-Klangwiedergabe für den größten Hörgenuss ermöglicht wird.HUAWEI WATCH GT 2 Pro und HUAWEI WATCH FIT: praktische Profi-Funktionen für den täglichen GebrauchDie neue HUAWEI WATCH GT 2 Pro bietet eine Batterielaufzeit von bis zu zwei Wochen und mehr als 100 Workout-Einstellungen (darunter auch Skilaufen und Golfplatz) plus Profi-Funktionen für die Nachverfolgung der Fitness-Daten.Mit ihren 34 g fühlt sich die HUAWEI WATCH FIT so leicht an wie ein Sportarmband. Die Uhr verfügt über HUAWEI TruSeen(TM) 4.0 und kann damit rund um die Uhr eine präzisere Herzüberwachung bieten und Veränderungen bei der Sauerstoffsättigung im Blut, beim Schlafverhalten und unter Stress erkennen.HUAWEI MateBook X und HUAWEI MateBook 14: die Neuerfindung der Produktivität unterwegsDas HUAWEI MateBook X ist eine Verbindung aus dem ikonischen Design der Vorzeige-Reihe und innovativer Technik mit einem verbesserten leichten Design und smarten Funktionen, wie die Multi-Screen-Collaboration. Das leichte Notebook wiegt gerade einmal 1 kg1 und ist an seiner dicksten Stelle nur 13,6 mm2 dick. Und es ist kleiner als ein Blatt A4-Papier.Huawei stellte außerdem das HUAWEI MateBook 14 vor. Das HUAWEI MateBook 14 bietet ein Design, das extrem gut für unterwegs geeignet ist, und ist dank einem AMD Ryzen 4000 H Series-Prozessor extrem leistungsfähig. Es verfügt über ein 2K HUAWEI FullView Display3 und unterstützt intelligente Funktionen, wie etwa die Multi-Screen-Collaboration, mit denen Verbraucher auch unterwegs produktiv bleiben können.Informationen zu Huawei Consumer BGDie Produkte und Services von Huawei sind in mehr als170 Ländern erhältlich und werden von über einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Das Unternehmen betreibt weltweit insgesamt vierzehn Forschungs- und Entwicklungszentren, darunter Standorte in Deutschland, Schweden, Russland, Indien und China. Huawei Consumer BG ist eine von drei Huawei-Unternehmenssparten und vermarktet Smartphones, PCs und Tablets, Wearables und Cloud-Dienste usw. Huaweis globales Netzwerk fußt auf 30 Jahren Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und will Verbraucher auf der ganzen Welt mit den neuesten technologischen Entwicklungen zusammenbringen.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://consumer.huawei.com (http://consumer.huawei.com/)1 Die Daten stammen aus den HUAWEI-Labors. Das tatsächliche Gewicht kann je nach Herstellungs-und Messmethode variieren. Die Angabe dient nur als Referenz.2 Angabe ohne Laptop-Füße. Die tatsächliche Höhe kann je nach Herstellungs- und Messmethodevariieren. Die Angabe dient nur als Referenz.3 Multi-Touch-Funktion ist optional verfügbar. Verfügbarkeit der Funktion hängt von derjeweiligen Region ab. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251897/Huawei_BG_AI_Life_Product.jpgPressekontakt:cbgcomms@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Consumer Business Group, übermittelt durch news aktuell