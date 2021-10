Huawei: der am schnellsten wachsende Marktführer im Gartner Magic Quadrant 2021 für Primärspeicher

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Huawei wird von Gartner, dem weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen, als führend im Bereich 2021 Magic Quadrant for Primary Storage (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3324693-1&h=2649947841&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3324693-1%26h%3D1036584650%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fdoc%252Freprints%253Fid%253D1-27NKFRWE%2526ct%253D211015%2526st%253Dsb%26a%3D2021%2BMagic%2BQuadrant%2Bfor%2BPrimary%2BStorage&a=2021+Magic+Quadrant+for+Primary+Storage) eingestuft. Dieser Bericht zeigt, wie sich der Primärspeicher von Huawei immer weiter entwickelt hat und die für 2020 gesetzten Maßstäbe übertrifft. Darüber hinaus ist Huawei der einzige Anbieter im Leaders Quadrant, der bei beiden Kriterien (Fähigkeit zur Umsetzung und Vollständigkeit der Vision) schnelle Verbesserungen erzielt hat. Das schnelle Wachstum von Huawei, das bereits seit 6 Jahren in Folge als führend gelistet ist, ist das Ergebnis der hervorragenden OceanStor All-Flash-Speicherangebote.Gartner listet die folgenden Wettbewerbsvorteile von Huawei-Primärspeichern auf:- Das dreischichtige, KI-gestützte Datenverwaltungssystem von Huawei bietet ein Cross-Stack-Management, Visualisierung, Workload-Simulation und Analyse zur Vereinfachung des Infrastrukturbetriebs.- Huawei hat seine Produktfähigkeiten verbessert, was zu einem beschleunigten Wachstum und einer stärkeren Marktakzeptanz außerhalb der Basisregion Asien/Pazifik (APAC) geführt hat.- Kunden, die sich für Huawei entscheiden, bevorzugen in der Regel die Preisgestaltung, die hohe Leistung und die Investitionen in Roadmap-Initiativen.Huawei hat seit 2002 mit der Forschung und Entwicklung von Speichertechnologien begonnen und 12 Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt eingerichtet. Mit mehr als 4.000 Forschungs- und Entwicklungsingenieuren und über 1.000 Speicherpatenten hat Huawei mehr als 30 internationale Branchenorganisationen geleitet und aktiv an ihnen teilgenommen, um seine Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich zu verbessern.Der OceanStor-Speicher von Huawei wurde bereits in mehr als 150 Ländern und Regionen bei über 15.000 Kunden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, unter anderem in den Bereichen Carrier, Finanzen, Behörden, Energie, Gesundheitswesen, Fertigung und Transport. Huawei OceanStor-Speicher ist die ideale Wahl für globale Kunden, die ihre Servicedaten speichern und verarbeiten möchten.Pressekontakt:Maoyuan Jiangjiangmaoyuan1@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell