Huawei als führend für Rechenzentrum-Hardwareplattformen für SDN ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Heute gab Huawei bekannt, dasssie im neuen Bericht "The Forrester Wave(TM): Hardware Platforms forSoftware-Defined Networking, Q1 2018", herausgegeben von ForresterResearch, einem Top-Unternehmen für Forschung und Beratung in derTechnologiebranche, als ein führendes Unternehmen positioniertwurden. Forrester Research hat erstmaligRechenzentrum-Hardwareplattformen für Software-Defined Networking(SDN) beurteilt und neun Anbieter in der Branche untersucht. LautBericht erzielten die Switches der CloudEngine-Serie,Hauptkomponenten in der CloudFabric Solution von Huawei, die höchstePunktzahl in der Kategorie für Produktstrategie und die dritthöchstePunktzahl in den Kategorien aktuelle Angebote und Marktpräsenz.Unserer Ansicht nach belegt dies, dass Huawei auf dem besten Wegeist, ein weltweit führender Anbieter für Rechenzentrumsnetzwerke zuwerden.Infrastruktur- und Betriebsspezialisten einer wachsenden Anzahl anFirmen nutzen Rechenzentrum-Hardwareplattformen für SDN, um dieKundenerfahrung und Serviceeffizienz zu verbessern. DieHardwareplattformen sollen die Unternehmensanforderungen fürverschiedene Phasen in der Evolution von traditionellen Rechenzentrenhin zu privaten und Hybrid-Clouds erfüllen. Daher müssen dieHardwareplattformen offen und flexibel sein und sich über dienächsten 5 bis 7 Jahre weiterentwickeln können.Switches der CloudEngine-Serie von Huawei liefern der Branche einesehr breite Produktpalette sowie eine einheitliche, offene undprogrammierbare Architektur, um eine reibungslose Evolution vontraditionellen Rechenzentrumsnetzwerken hin zu SDN und Multicloud zuermöglichen. Außerdem bieten sie Standard-APIs für die Zusammenarbeitmit Computerplattformen von Drittanbietern, Controllern undautomatisierten Managementtools, um die flexiblen Anforderungen vonKunden zu erfüllen und ausgeklügelte integrierteBereitstellungsfunktionen zu liefern.Forrester Research hat die Marktposition von Huawei in dem Berichtumfassend gewürdigt: "Huawei, der am schnellsten wachsendeNetzwerkanbieter in unserer Bewertung, ... hat eines derumfassendsten Produktangebote für Datennetzwerke, hält den größtenMarktanteil für Netzwerke in China und ist auch in Afrika, Asien,Europa und Südamerika stark vertreten."Zhong Kaisheng, Präsident von Huawei Switch & Enterprise GatewayProduct Line, dazu: "Wir sind stolz darauf, dass Forrester ResearchHuawei als führend im Bereich Rechenzentrum-Hardwareplattformen fürSDN eingeordnet hat. Die Switches der Huawei CloudEngine-Serie wurdenbereits vom Markt für ihre branchenführenden Switching-Fähigkeitenund hervorragende Offenheit und Skalierbarkeit anerkannt. In Zukunftwird Huawei Unternehmen dabei unterstützen, zielorientierte Netzwerkemit mehr Automation und intelligenten Fähigkeiten aufzubauen, umgeschäftliche Erfolge zu ermöglichen."Seit der Einführung 2012 verzeichnen Huawei CloudFabric Solutionund die Switches der CloudEngine-Serie ein gleichmäßig starkesWachstum und haben viele Handelspraktiken mit führendenNetzwerkplattformen der nächsten Generation in Branchen wieCloud-Serviceprovider, Finanzen, Medien & Unterhaltung undTelekomanbieter entwickelt. Huawei CloudFabric wird von über 2.800Unternehmen in mehr als 120 Ländern eingesetzt.Weitere Informationen zu Huawei CloudFabric Solution finden Sieunter http://e.huawei.com/go/cloudfabric.Pressekontakt:Kiara KangTelefon:+86 10 82829670Kangran@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell