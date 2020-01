Huawei Wi-Fi 6 ist laut der Dell'Oro Group der weltweite Marktführer (ausgenommen Nordamerika)

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei Wi-Fi 6 ist der weltweite Marktführer(ausgenommen Nordamerika). Das besagt zumindest der Bericht zum Weltmarktanteilfür Wi-Fi 6 Indoor-Zugangspunkte vom 3. Quartal 2018 bis zum 3. Quartal 2019 derDell'Oro Group, ein führendes unabhängiges Unternehmen für Marktanalysen und-forschung.Im Oktober 2018 kündigte die Wi-Fi Alliance offiziell ein komplett neuesWi-Fi-Benennungssystem für die Wi-Fi-Generationen an, in dem Wi-Fi 6 dievereinfachte Bezeichnung für IEEE 802.11ax ist. Die maximale Bandbreite proClient und die Anzahl der gleichzeitigen Clients von Wi-Fi 6 wurden gegenüberWi-Fi 5 um mehr als das Vierfache gesteigert, während die Latenz um dasDreifache verringert wurde. Aufgrund dieser Verbesserungen wird Wi-Fi 6 vonimmer mehr Unternehmen, Schulen, Krankenhäusern und anderen Wegbereiternübernommen, um ihr gesamtes Campus-Netzwerk zu vernetzen. Diese Frühnutzerverwenden Wi-Fi 6, um innovative Anwendungen bereitzustellen, wie z. B. 4K/8KHD-Videokonferenzen, interaktives VR/AR-Lernen, Telemedizin und intelligenteRoboter.Der aktuellste Bericht der Dell'Oro Group belegt die zunehmende Beliebtheit vonWi-Fi 6 unter internationalen Organisationen. Dem Bericht zufolge sind dieGesamteinnahmen des globalen Wi-Fi 6-Marktes in den ersten drei Quartalen von2019 explosionsartig gestiegen. Im Vergleich zu 2018 wurde ein dreißigfachesWachstum verzeichnet. Im gleichen Zeitraum sind die Einnahmen des Wi-Fi 4- undWi-Fi 5-Marktes leicht gesunken. Diese Marktentwicklung markiert 2019 als daserste Jahr, in dem Wi-Fi 6 kommerziell genutzt wurde.Huawei führt den Wi-Fi 6-Markt an. Mit seiner AirEngine Wi-Fi 6 ging Huawei beider Bereitstellung des branchenweit ersten unternehmenstauglichen Wi-Fi6-Netzwerks in Shanghai bereits 2018 in Führung. Seitdem ist die mit Huawei 5Gbetriebene Huawei AirEngine Wi-Fi 6 rund um die Welt die bevorzugte Wahlzunehmend vieler Industriekunden. Sie ermöglicht ihnen, optimale Wi-Fi6-Netzwerke mit vollständiger Netzabdeckung, ohne Wartezeit und ohnePaketverlust beim Roaming aufzubauen. Zu den typischen Anwendern zählen ShenzhenMetro in China, das Baseler St. Jakob-Park-Stadion in der Schweiz, die Agos-Bankin Italien, die Universität Mondragon in Spanien und die Universität vonJohannesburg in Südafrika.Steven Zhao, Präsident der Campus Network Domain für Huaweis Produktlinie fürDatenkommunikation, erklärte: "Wir freuen uns sehr über den breiten Einsatz vonHuawei AirEngine Wi-Fi 6 in verschiedenen Sektoren wie Bildung, Regierung,Großunternehmen und Fertigung. Huawei AirEngine Wi-Fi 6 unterstützt Unternehmenjeglicher Größe dabei, Netzwerke für bessere Büro- und Produktionseffizienzenaufzubauen, die auf Benutzererfahrung ausgerichtet sind. Das ebnet den Weg fürdie großflächige Einführung digitaler Dienste und eine beschleunigte digitaleTransformation."Dass Kunden auf Huawei Wi-Fi 6 vertrauen, ist v. a. Huaweis kontinuierlicherInvestition in die Wi-Fi 6-Branche und seinem Engagement für diesezuzuschreiben.- Osama Aboul Magd, ein führender Huawei-Experte, wurde 2014 zumLeiter der Arbeitsgruppe für IEEE 802.11ax gewählt. SeineFachkenntnisse prägten kontinuierlich die Entwicklungsrichtung derWi-Fi 6-Branchenstandards.- Huaweis Beitrag zur Entwicklung der Wi-Fi 6-Standards gilt unterGerätelieferanten als führend.- Im Oktober 2017 führte Huawei den branchenweit ersten kommerziellenWi-Fi 6-Zugangspunkt ein. Seitdem hat Huawei sein Wi-Fi 6-Portfoliodurch die sukzessive Einführung innovativer Produkte und Lösungen,die auf verschiedene Szenarien zugeschnitten sind, kontinuierlichausgebaut.- Huawei und die Wireless Broadband Alliance (WBA) haben sichzusammengeschlossen, um innovative auf Wi-Fi 6 basierendeLehrmethoden und Anwendungsfälle in einer spanischen Universität zuuntersuchen.Zukünftig wird Huawei seine Zusammenarbeit mit Upstream- und Downstream-Partnernbranchenweit fortsetzen, sich auf branchenspezifische Szenarien konzentrierenund optimale Wi-Fi 6-Netzwerklösungen für neue digitale Anwendungen liefern.Huawei wird außerdem die Produkte und Lösungen seiner mit Huawei 5G betriebenenAirEngine Wi-Fi-Serie weiterentwickeln, sodass Unternehmen zukunftsfähige,vollständig vernetzte Campus-Netzwerke aufbauen können.Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Huawei AirEngine Wi-Fi 6 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2681848-1&h=2581961995&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2681848-1%26h%3D931280405%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Fproducts%252Fenterprise-networking%252Fwlan%252Fwifi-6%26a%3DHuawei%2BAirEngine%2BWi-Fi%2B6%2Bwebsite&a=Webseite+der+Huawei+AirEngine+Wi-Fi%C2%A06).Pressekontakt:Qiwei Li+86-180-2533-9127liqiwei2@huawei.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100745/4483212OTS: HuaweiOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell