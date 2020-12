Huawei Web Summit Masterclasses befähigen Entwickler, mit AppGallery Apps über die Grenzen hinaus zu verbreiten

Lissabon (ots/PRNewswire) - Huawei, der größte Smartphone-Anbieter in China, wird auch weiterhin bei seinen kommenden #EmpowerInnovations-Masterclasses während des jährlichen Web Summits globale Entwickler in die Lage versetzen, ihre Anwendungen über die Grenzen hinaus zu verbreiten und seinen lukrativen und ständig wachsenden App-Markt zu erschließen.Der Gipfel ist die weltweit größte Technologiekonferenz und wird vom 2. bis 4. Dezember 2020 live von Lissabon aus übertragen. Huawei wird in der Reihe der Online-Masterclasses eine wichtige Rolle spielen: Das Unternehmen wird globalen Entwicklern und Partnern aktuelle und wertvolle Einblicke bieten in die Entwicklung des Huawei Mobile Services-Ökosystems (HMS), in vertikale Branchenlösungen, in Business-Erfolgsgeschichten sowie in die neuesten Updates zu HMS Core. Die Sessions sind Teil des Bemühens von Huawei, Entwicklern bei der Innovation zu helfen und ihnen zu zeigen, wie sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können, indem sie ihre Anwendungen auf jeden Winkel der Welt ausdehnen."Wir wollen, dass es Entwicklern gelingt, ihre Apps durch grenzüberschreitende Expansion und Partnerschaften zu einem größeren Publikum zu bringen", sagte Wang Yanmin, President of Global Partnerships and Eco-Development bei der Huawei Consumer Business Group. "Die Masterclasses #EmpowerInnovations, die von Huawei während des Web Summit veranstaltet werden, sollen Entwicklern die richtigen Fähigkeiten, Einblicke und Werkzeuge bieten, um neue globale Märkte anzugehen und auf den lukrativen chinesischen Markt zuzugreifen."Unter dem Stichwort #EmpowerInnovations teilen Top-Branchenexperten und Huawei-Führungskräfte Erkenntnisse, um mehr Innovationen möglich zu machen.Die Masterclasses bringen Experten für die Entwicklung von Anwendungen und die grenzüberschreitende Expansion aus verschiedenen Branchen zusammen, z.B. vom Forschungsunternehmen CCS Insight, dem Anbieter mobiler Finanzdienstleistungen Moven, der Belohnungsplattform Lootboy, der Einzelhandelskette Lenta sowie wichtige Führungskräfte von Huawei, um ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit der Globalisierung von Anwendungen und mit Geschäftspartnerschaften auszutauschen.Der Zeitplan der Huawei #EmpowerInnovations Web Summit Masterclasses ist wie folgt:Growing Apps Beyond Borders: (https://websummit.com/schedule/timeslot/growing-apps-beyond-borders-a-pathway-to-success-hosted-by-huawei)A Pathway to Success (Erfolgreich Apps über Grenzen hinweg anbieten) (https://websummit.com/schedule/timeslot/growing-apps-beyond-borders-a-pathway-to-success-hosted-by-huawei)Mittwoch, 2. Dezember, 13:30 GMTHighlights der Session: Viele Entwickler im Bereich der mobilen Anwendungen fragen sich: "Wie schafft man es, dass sich eine App auf dem lukrativen und ständig wachsenden App-Markt durchsetzt?" Lernen Sie AppGallery gründlich kennen und erkunden Sie neue Möglichkeiten.Wichtige Präsentatoren:- Sami Qasem, Global Head of Content, Huawei Consumer Business Group- Ben Wood, Forschungsleiter, CCS Insight Partnership for financial inclusion (Partnerschaft für Zusammenarbeit im Finanzbereich) (https://websummit.com/schedule/timeslot/partnership-for-financial-inclusion-hosted-by-huawei)Freitag, 4. Dezember, 13:30 GMTHighlights der Session: Die Finanzindustrie verändert sich rasant, da Technologie neue Chancen schafft. Partnerschaften sind dabei von entscheidender Bedeutung. Huawei gibt Einblicke in den Status quo und vermittelt Erkenntnisse darüber, was für einen kontinuierlichen Erfolg erforderlich ist.Wichtige Präsentatoren:- Siri Borsum, Global VP Finance Vertical Ecosystem & Partnership, Huawei- Brett King, Bestseller-Autor von The Rise of Technosocialism, Gründer von Moven und Moderator der BreakingBanks Radio Show Grow in China, Win with AppGallery (Wachstum in China erzielen, von AppGallery profitieren) (https://websummit.com/schedule/timeslot/grow-in-china-win-with-appgallery-hosted-by-huawei)Freitag, 4. Dezember, 16:30 GMTHighlights der Session: In dieser Sitzung präsentiert Huawei sein Weißbuch zur allgemeinen Entwicklung von Apps in China, das Ratschläge zur Veröffentlichung von Apps in China gibt und Einblicke in die Nutzerakquise und Monetarisierung bietet.Wichtige Präsentatoren:- Ilya Fedotov, Head of Global Partnerships & Eco-Development Communication, Huawei Consumer Business Group- Gavin Kinghall Were, Global Head of Business Development Solutions, Huawei Consumer Business Group- Sami Qasem, Global Head of Content, Huawei Consumer Business Group- Tan Xuanmo, Senior Legal Counselor, Huawei Consumer Business Group Explore the changing world of e-commerce (Entdecken Sie die sich verändernde Welt des E-Commerce) (https://websummit.com/schedule/timeslot/explore-the-changing-world-of-ecommerce-hosted-by-huawei)Freitag, 4. Dezember, 17:30 GMTHighlights der Session: Der E-Commerce wächst stetig. In dieser Sitzung diskutieren Branchenexperten und Ökosystempartner Erfahrungen, Herausforderungen und die Möglichkeiten, das Benutzererlebnis durch neue Technologien zu verbessern.Wichtige Präsentatoren:- Peter Gauden, Leiter WEU Ecosystem Marketing- Gavin Kinghall Were, Global Head of Business Development Solutions, Huawei Consumer Business Group- Andrew Kuschel, CEO, Lootboy- Dmitry Bogod, Chief Marketing and Strategy Officer, Lenta Die Meisterklassen des Huawei-Webgipfels beginnen am Mittwoch, dem 2. Dezember, mit der Anmeldung über den folgenden Link (Achtung: Plätze sind begrenzt):- Mittwoch, 2. Dezember: https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/cf9e20b0f0403d6f28a37b30bd6c25cf/invitation/- Donnerstag, 3. Dezember: https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/0b272345516ddc0cd41e0ca00f3b23e0/invitation/- Freitag, 4. Dezember: https://admin.cilabs.net/rsvp/multi-events/0b272345516ddc0cd41e0ca00f3b23e0/invitation/ AppGallery - Weltweit in der Top 3 der App-MarktplätzeAuf AppGallery, dieser offenen und sicheren App-Distributionsplattform von Huawei, sind alle in Zusammenarbeit mit Huawei entwickelten Anwendungen sowie Tausende anderer hochwertiger Apps verfügbar. AppGallery ist einer der drei führenden App-Marktplätze weltweit und verbindet monatlich mehr als 500 Millionen aktive Nutzer in über 170 Ländern und Regionen mit dem intelligenten und innovativen Ökosystem von Huawei.AppGallery bietet den Benutzern eine größere Auswahl und bessere Optionen zum Auffinden von Apps, mit Tausenden von Apps in 18 Kategorien, darunter Nachrichten, soziale Medien, Unterhaltung und mehr.Weitere Informationen finden Sie unter https://developer.huawei.com/consumer/en/Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell