Huawei Technologies Deutschland wurde als Top Employer 2020 ausgezeichnet

Düsseldorf (ots) - Huawei Technologies wurde offiziell vom Top EmployersInstitute als Top Employer 2020 in Deutschland ausgezeichnet.Unternehmen, die als Top Employer zertifiziert sind, setzen sich dafür ein ihreMitarbeiter in das Zentrum des unternehmerischen Handelns zu stellen und ihnenein herausragendes Arbeitsumfeld zu bieten.Huawei Technologies Deutschland hat die Zertifizierung als Top Employer zumvierten Mal in Folge erhalten und auch auf gesamteuropäischer Ebene konnteHuawei die Auszeichnung erstmalig entgegennehmen. Die Überreichung der Awardsfand am Donnerstag, dem 6. Februar 2020, in Düsseldorf mit 700 Gästen statt."Wir engagieren uns sehr für die berufliche und persönliche Entwicklung unsererMitarbeiter und die erneute Zertifizierung bestätigt unser Engagement im Bereichder Talentförderung in Deutschland", betonte Thomas Glaab, HR Director HuaweiTechnologies Deutschland.David Plink, CEO des Top Employers Institute, sagt: "Um als Top Employeranerkannt zu werden, muss ein Unternehmen beweisen, dass die Umsetzung derPersonalstrategien die Arbeitswelt der Mitarbeiter bereichert. Diezertifizierten Unternehmen sind ein herausragendes Beispiel für engagiertesPersonalmanagement, kontinuierliche Verbesserung und das Versprechen: 'for abetter world of work'. Glückwunsch!"ÜBER DIE TOP EMPLOYERS INSTITUTE ZERTIFIZIERUNGDas Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 1600 Top Employer in 119Länder und Regionen, auf 5 Kontinenten identifiziert und ausgezeichnet.Der HR Best Practices Fragebogen umfasst 100 Fragen, die 600 Praktiken aus 10Praxisbereichen untersuchen: Talentstrategie, Personalplanung, TalentAcquisition, Onboarding, Training & Entwicklung, Performance Management,Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung, Compensation &Benefits und Unternehmenskultur.ÜBER DAS TOP EMPLOYERS INSTITUTEDas Top Employers Institute ist die weltweite Autorität für die Zertifizierungvon herausragenden Mitarbeiterbedingungen.Das Top Employers Institute arbeitet leidenschaftlich an der Gestaltungwirkungsvoller Personalstrategien, indem es Top Employer weltweit identifiziertund zertifiziert sowie durch deren Vernetzung die Arbeitswelt nachhaltigbereichert. Durch das Zertifizierungsprogramm ermöglicht das Institut,Unternehmen ihre Mitarbeiterbedingungen zu bewerten und zu verbessern.Das vor über 28 Jahren gegründete Top Employers Institute hat in diesem Jahrüber 1600 Top Employer in 119 Länder und Regionen auf 5 Kontinentenidentifiziert und ausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten TopEmployer einen positiven Einfluss auf das Leben von über 6.900.000 Mitarbeiternweltweit.Top Employers Institute. For a better world of work. www.top-employers.comÜBER HUAWEIHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel derWeltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direktoder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhenhat weltweit über 194.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei GeschäftsbereichenCarrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig.Huawei beschäftigt 80.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung undbetreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mitPartnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2.000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sichder Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums von Huawei.