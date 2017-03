Huawei STaaS-Lösung erleichtert Übergang zur Cloud

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Huawei hat heute auf derCeBIT 2017 seine neue STaaS-Lösung (Storage as a Service)präsentiert. Die Lösung liefert ein konsistentes Cloud-Erlebnis beiDatenspeicherdiensten sowie intelligentem Daten- und O&M-Management,egal ob intern oder extern. So können Unternehmen einen reibungslosenÜbergang zur Cloud vornehmen und gleichzeitig wachsende Datenmengenschützen.Im digitalen Zeitalter von heute fallen riesige Mengen anUnternehmensdaten an durch Technologien wie das Internet der Dinge,Big Data, Analytik, Mobilität und sozialen Medien. Unternehmen sindunter Zugzwang, um effektive Lösungen für Datenspeicherung und-verwaltung zu finden, damit sie mit diesem explosionsartigenDatenwachstum Schritt halten und gleichzeitig Komplexität und Kostenreduzieren und sich für die Cloud-Einbindung vorbereiten.Die STaaS-Lösung verwaltet SAN-, NAS-, Objekt- und andereSpeichergeräte auf einer einzelnen Ebene und unterstützt so einModell der "Daten auf Abruf". Durch die Konsolidierung vonDatenspeichern zu Ressourcenpools, bedarfsbasierte Zuteilung sowieverbesserte Ressourcenauslastung können Unternehmen dieGesamtbetriebskosten um 20 % reduzieren. Zudem sorgen integrierteKataloge für Selbsthilfe-Service, ein hohes Maß an Automatisierungbei der Ressourcenzuteilung, intelligente Prädiktionsfunktionen sowieHilfestellung bei der Entscheidungsfindung für Effizienzgewinne beider Datenverwaltung um bis zu 50 %. Die Lösung baut auf einereinheitlichen Architektur auf und bietet dem Nutzer die Auswahl ausumfangreichen Servicekatalogen und SLAs. Sie liefert ein konsistentesErlebnis, egal ob intern oder extern, und ermöglicht einereibungslose Migration zur Cloud. Dank einer offenen Architekturmüssen sich Unternehmen nicht an einen bestimmten Anbieter binden.Ein robustes Ökosystem ermöglicht ein hohes Maß an Kollaboration.Im Gartner Magic Quadrant für General-Purpose Disk Arrays 2016 istHuawei als Leader gelistet. Weltweit verlassen sich mehr als 7.000Kunden bei ihren komplexen Speicheranforderungen auf das innovativeProduktangebot von Huawei. Meng Guangbin, President der ProduktlinieIT Storage bei Huawei, sagte: "Angesichts der rasanten Einbindung derCloud besteht kein Zweifel, dass IT-Services im Betriebsmodell vonRechenzentren eine wichtigere Rolle spielen werden. UnsereSTaaS-Lösung konsolidiert interne und externe Ressourcen und bietetstandardisierte, automatisierte und abrufbare Datenspeicherdienstefür mehr Unternehmensagilität bei der Migration zur Cloud."Mehr und mehr Unternehmen entscheiden sich beim Aufbau ihrerCloud-Plattformen und zentralen Servicesysteme für reineFlash-Arrays. Huawei hat mit seinem OceanStor Dorado V3 eine solcheAll-Flash-Lösung vorgestellt, die speziell für datenintensiveUnternehmensanwendungen konzipiert wurde. Die Arraybestückungermöglicht Antwortzeiten von 500 Mus bei höchstmöglicher Leistung undeiner Zuverlässigkeit von 99,999 %, um die Anforderungen vonUnternehmen an die Datenspeicherung im digitalen Zeitalter zuerfüllen.Huawei stellt seine STaaS-Lösung heute offiziell vor. HuaweiOceanStor Dorado V3 wird weltweit lanciert. Weitere Informationenfinden Sie unter: http://e.huawei.com/us/products/cloud-computing-dc/storage/unified-storage/dorado-v3Informationen zu HuaweiHuawei ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im BereichInformations- und Kommunikationstechnologie (IKT).Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Huawei unterwww.huawei.comPressekontakt:Maggie Zhang+86-755-8924-7615Zhangxin83@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell