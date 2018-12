Huawei OceanStor Dorado V3 Serie All-Flash-Storage ist der erste Flash-Storage, auf dem die NVMe-Architektur vollständig unterstützt wird

Peking, China (ots) - Auf dem Data & Storage Summit 2018 gabHuawei bekannt, dass seine OceanStor Dorado V3 SerieAll-Flash-Storage der erste ist, der die NVMe-Architektur(Non-Volatile Memory Express) vollständig unterstützt. Mit diesem undanderen technischen Vorteilen bietet der OceanStor Dorado V3außergewöhnliche Speicherleistung und Zuverlässigkeit, um diedigitale Transformation von Unternehmen zu beschleunigen.NVMe bietet ein neues Standardprotokoll für den Zugriff aufFlash-Storage, das hilft, Engpässe zu beheben, die bei der Verbindungvon Flash-Storage mit einem System über SAS- oder SATA-Schnittstellenauftreten. NVMe ermöglicht so eine schnellere Kommunikation zwischeneinem Solid-State Drive (SSD) und einem Host-System, was dieGesamtleistung deutlich verbessert.Als einzige Flash-Storage-Serie der Branche, die dieNVMe-Architektur vollständig implementiert, kann der Huawei OceanStorDorado V3 sowohl NVMe als auch SAS-SSDs in einem System unterstützen.Diese Vielseitigkeit gewährleistet die Servicequalität vonAnwendungen mit hoher Priorität und maximiert den Return OnInvestment (ROI) des Unternehmens. Mit SAN und NAS in einem Systemund kompletten Enterprise-Funktionen bietet der OceanStor Dorado V3hochwertige Dienste für Datenbank- und File-Sharing-Anwendungen.Darüber hinaus minimiert das System die Anzahl der benötigten SSDs,indem es Datenreduktionsraten von bis zu 5:1 und gleichzeitig eineextrem hohe Leistung bietet.Zusätzlich zu NVMe verwendet der Huawei OceanStor Dorado V3 dreispeziell entwickelte intelligente Chips: einenMulti-Protokoll-Schnittstellen-Chip, einen SSD-Controller-Chip undeinen Baseboard Management Controller (BMC)-Chip. Zusammen mit demintelligenten FlashLink-Algorithmus von Huawei realisieren dieseChips eine durchgängige Datenbeschleunigung und erreichen einebranchenweit führende stabile Latenz von 0,5 Millisekunden. Diesehohe Leistung kann die Effizienz der Service-Prozessabwicklung fürUnternehmen in den Bereichen Finanzen, Telekommunikation, Fertigung,Medizin und vielen anderen Bereichen erheblich verbessern. DieHyperMetro-basierte (active-active) Gateway-freieZuverlässigkeitslösung des Systems implementiert 99,9999%Verfügbarkeit und erfüllt die höchsten Zuverlässigkeitsanforderungenvon Unternehmen. Selbst im active-active Modus gewährleistet dieseLösung eine stabile Latenzzeit von 1 Millisekunde, die den stabilenBetrieb von unternehmenskritischen Anwendungen rund um die Uhrsicherstellt. Basierend auf 13 Jahren Forschung und Entwicklung istHuaweis OceanStor Dorado V3 Serie All Flash-Storage die ultimativeDatenplattform für unternehmenskritische Dienste.Weitere Informationen finden Sie unter: http://ots.de/J1SJy6Pressekontakt:HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbHPatrick BergerTel.: +49 (0) 30 3974 796 101E-Mail: Patrick.Berger@huawei.comBing HaoTel.: +49 (0) 176 10079267E-Mail: Bing.Hao@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell