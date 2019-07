Huawei Nachhaltigkeitsbericht 2018 / Digitale Inklusion: Gleichberechtigten Zugang für alle schaffen

Shenzhen, China (ots) - Huawei hat heute seinenNachhaltigkeitsbericht 2018 veröffentlicht. Es ist der elfteNachhaltigkeitsbericht in Folge. Huawei erläutert darin seine vierSäulen für nachhaltige Entwicklung: digitale Inklusion, Sicherheitund Vertrauen sowie Umweltschutz und ein gesundes, ausgewogenesÖkosystem.Im vergangenen Jahr hat Huawei daran gearbeitet, die Ziele derVereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu erreichen,mit seinen Industriepartnern ein nachhaltiges und integrativeresÖkosystem aufzubauen und eigene Nachhaltigkeitsstrategien umzusetzen.Anlässlich der Vorstellung des Berichts sagte Liang Hua,Vorstandsvorsitzender von Huawei: "Huawei schafft für seine KundenMehrwert durch Innovation. Wir tun alles, was wir können, um diedigitale Kluft zu überbrücken und den weltweiten Bedarf anKonnektivität zu decken. Wir wollen digitale Dienste erschwinglicherund für alle gleichermaßen zugänglich machen und unseren Beitrag zursozialen und wirtschaftlichen Entwicklung leisten."Liang erklärte, dass auch der Umweltschutz ein wichtiger Teil derInitiativen von Huawei für eine nachhaltige Entwicklung sei. "Auchfür zukünftige Kommunikationsnetze ist das Thema Energieeffizienz zueinem wichtigen Faktor geworden. Wir müssen insgesamt weniger Energieverbrauchen, um mehr Daten zu übertragen und denGesamtenergieverbrauch von Energiesystemen zu senken. Dabei könnenIK-Technologien helfen", so Liang.Liang erläuterte zudem, dass Huawei im Rahmen seiner 5G-Forschungund Produktentwicklung viele Innovationen hervorgebracht hat. So hates Huawei geschafft, den Stromverbrauch pro 5G-Standort auf 20% unterdem Branchendurchschnitt zu senken. Ermöglicht wird dies durch dieneuen Huawei-Chipsätze, Systemsoftware, professionelleDienstleistungen sowie fortschrittliche Hardware- undWärmeableitungstechnologien. Diese innovativen Technologien machenHuaweis 5G energieeffizienter und tragen dazu bei, dass 5G eine"grüne Technologie" wird.Kevin Tao, Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Ausschusses fürnachhaltige Entwicklung von Huawei, sagte: "Wir wollen die Vorteileder digitalen Technologie für jeden Menschen, jedes Zuhause und jedeOrganisation zugänglich machen. Zu diesem Zweck haben wir eineglobale Initiative zur digitalen Inklusion namens TECH4ALL gestartet.So hat beispielsweise unser RuralStar-Konzept bis Ende 2018 40Millionen Bewohner ländlicher Räume Netzzugang verschafft."Tao fügte hinzu: "Unsere Technologien werden derzeit von über dreiMilliarden Menschen auf der ganzen Welt genutzt und wir engagierenuns für den sicheren Netzbetrieb weltweit. Wir halten uns an dieseVerpflichtung, egal was passiert. 2018 zum Beispiel, nach einemErdbeben der Stärke 7,7 in Indonesien, war Huawei der erste undeinzige Technologieausrüster, der vor Ort unterstützt hat."Tao kündigte zudem neue Nachhaltigkeitsstrategien von Huawei an,die zwei wichtige Veränderungen beinhalten. Zunächst baut Huaweiseine Strategie zur Überbrückung der digitalen Kluft zu einerStrategie der digitalen Inklusion aus. Aufbauend auf der verbessertenVernetzung stehen nun verstärkt Anwendungen und Fähigkeiten im Fokus.Darüber hinaus wurde die Strategie zur Unterstützung eines stabilenund sicheren Netzbetriebs und zum Schutz der Benutzerdaten in dieStrategie 'Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit' überführt.Huawei berücksichtigt Nachhaltigkeit in allem, was es tut - inseiner Innovation, Wertschöpfung und in den Werten, die Huawei mitseinen Partnern teilt. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei nochintensiver daran arbeiten, seinen Anteil zu einer besseren undnachhaltigeren Zukunft beizutragen.Der Nachhaltigkeitsbericht 2018 ist abrufbar unter:http://ots.de/q12HjEZusammenfassung des Nachhaltigkeitsberichts 2018Digitale Inklusion: Technologie sollte nicht nur wenige Menschenerreichen, sondern möglichst viele. Bis dies Realität wird, ist esjedoch noch ein langer Weg. Laut GSMA haben 66% der Haushalteweltweit keinen Netzzugang und fast vier Milliarden Menschen auf derganzen Welt verfügen über keinen Internetzugang. Darüber hinaus habenmehr als zwei Milliarden Menschen auf der ganzen Welt keinenzuverlässigen mobilen Breitbandanschluss. Huawei ist von seinerVerantwortung gegenüber diesen nicht vernetzten Gemeinschaftenüberzeugt. Huawei hat daher seine globale Initiative zur digitalenInklusion, TECH4ALL, gestartet.Sicherheit und Vertrauen: Eine vollständig vernetzte, intelligenteWelt basiert auf Sicherheit und Vertrauen. Huawei hat dieCybersicherheit und den Schutz der Privatsphäre zu seinen oberstenPrioritäten erklärt. In den nächsten fünf Jahren wird Huawei zweiMilliarden US-Dollar in die Verbesserung seinerSoftware-Engineering-Fähigkeiten investieren, um besser auf dieHerausforderungen der Cybersicherheit und des Datenschutzes zureagieren, die die gesamte Branche betreffen.Umweltschutz: Huawei unterstützt den Aufbau einer sauberen,effizienten, CO2-armen und zirkulären Wirtschaft. Huawei verpflichtetsich, seine Umweltauswirkungen während der Produktion und desBetriebs sowie während des gesamten Produkt- undDienstleistungszyklus zu minimieren. Huawei nutzt seine innovativenProdukte und Lösungen, um die Industrie dabei zu unterstützen,Energie zu sparen, Emissionen zu reduzieren und zu einerkreislaufbasierten Wirtschaft beizutragen. Das Unternehmen bemühtsich fortwährend, mit allen Partnern aus der Industriezusammenzuarbeiten, um eine emissionsarme Gesellschaft aufzubauen. ImJahr 2018 verbrauchte Huawei rund 932 Millionen kWh Strom aussauberen Energiequellen, was einer Emissionsreduzierung von rund450.000 Tonnen entspricht.Gesundes und ausgewogenes Ökosystem: Huawei nimmt seineVerantwortung als Corporate Citizen ernst und arbeitet Hand in Handmit Kunden, Mitarbeitern und Industriepartnern, um ein gesundes undausgewogenes Ökosystem zu schaffen. Im Jahr 2018 organisierte Huaweiweltweit 177 Programme zur Unterstützung von Gemeinschaften, umlokales nachhaltiges Wachstum zu unterstützen.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 188.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. 