Huawei-Jahresbericht 2016: Solides Wachstum und nachhaltige Investitionen in die Zukunft

Shenzen, China (ots) - Huawei hat heute die Geschäftszahlen für2016 vorgelegt. Die drei Geschäftsbereiche, Carrier, Enterprise undConsumer konnten im vergangenen Jahr jeweils solides Wachstumverzeichnen. Alle Geschäftsbereiche zusammen erzielten dabei einenJahresumsatz in Höhe von 521,6 Milliarden CNY (75,1 MilliardenUS-Dollar bzw. 71,38 Milliarden Euro). Dies stellt im Vergleich zu2015 einen Anstieg um 32% dar. Der Gewinn stieg im Jahresvergleich um0,4% auf 37,1 Milliarden CNY (5,3 Milliarden US-Dollar bzw. 5,08Milliarden Euro). Huawei investierte 2016 weiter in die Zukunft, mitAusgaben für Forschung und Entwicklung in Höhe von 76,4 MilliardenCNY (11 Milliarden US-Dollar bzw. 10,5 Milliarden Euro).Eric Xu, Huaweis Rotating CEO, merkt an: "2016 hat Huawei seinenstrategischen Fokus beibehalten und solides Wachstum verzeichnet.Digitalisierung und intelligente Verknüpfung stellen enorme Chancenfür alle Industrien dar und ebnen der IKT-Industrie den Weg zu neuemWachstum. Wir orientieren uns weiter an unseren Kunden undunterstützen die digitale Transformation in allen Industrien, umMehrwert für unsere Kunden zu schaffen und unser Unternehmen auch inZukunft auf Wachstumskurs zu halten."Der Carrier-Geschäftsbereich generierte 2016 einen Umsatz in Höhevon 290,6 Milliarden CNY (41,8 Milliarden US-Dollar bzw. 39,8Milliarden Euro). Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachsvon 24% dar. Dies wurde durch die Fokussierung auf die digitaleTransformation und die Bereiche Cloud, Video, IoT undNetzbetriebstransformation erreicht.In enger Zusammenarbeit mit Partnern lieferte derEnterprise-Geschäftsbereich die Infrastruktur zur Unterstützung derdigitalen Transformation für wichtige vertikale Industrien, u.a. fürden Finanzsektor, Energie, öffentliche Verwaltung und öffentlicheSicherheit. Der Enterprise-Geschäftsbereich erzielte 2016 einenUmsatz in Höhe von 40,7 Milliarden CNY (5,9 Milliarden US-Dollar bzw.5,6 Milliarden Euro), und damit eine Steigerung um 47% gegenüber demVorjahr.Dank der immer innovativeren Produkte und der wachsendenweltweiten Bekanntheit als Premiummarke konnte derConsumer-Geschäftsbereich von Huawei im Jahr 2016 139 MillionenSmartphones ausliefern und den Jahresumsatz um 44% auf 179,8Milliarden CNY (25,9 Milliarden US-Dollar bzw. 24,6 Milliarden Euro)steigern.Sabrina Meng, CFO von Huawei, stellt fest: "Huawei hat eingesundes Geschäftsjahr 2016 absolviert, mit reichlichBargeldreserven, einer soliden und nachhaltigen Kapitalstruktur undrobuster Krisenabsicherung. Wir werden auch 2017 Effizienz undQualität erhöhen, um solides Wachstum sicherzustellen."Die Ergebnisse im Geschäftsbericht 2016 werden von derWirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unabhängig überprüft. DerGeschäftsbericht kann unterwww.huawei.com/en/about-huawei/annual-report/2016 in englischerSprache heruntergeladen werden.Anmerkung 1: Alle CNY-Angaben im Jahresbericht wurden unterBenutzung der Abschlusskurse vom 31. Dezember 2016 in US-Dollar undEuro umgerechnet: US$ 1,00 = CNY 6,9448 bzw. EUR 1,00 = CNY 7.3076Anmerkung 2: Wachstumsraten sind auf Basis der Angaben in CNYberechnet.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsTel.: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell