Huawei Intelligent Computing erzielt einem Bericht von Gartner zufolge im vierten Quartal 2018 das weltweit beste Wachstum und weltweit drittbeste Ergebnis nach Erlösen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Gartner, ein weltweit aktives,führendes Unternehmen im Bereich IT-Forschung und -Beratung, hat einePressemitteilung mit folgendem Titel veröffentlicht [Übersetzung]:"Gartner erklärt, dass die weltweiten Erlöse bei Servern im viertenQuartal 2018 um 17,8 Prozent höher lagen, während die Lieferungen um8,5 Prozent höher lagen." Die Daten der Pressemitteilung zeigen, dassHuawei mit Servern im vierten Quartal 2018 das weltweit drittbesteErgebnis nach Erlösen erzielt hat - mit einer Wachstumsrate imVergleich zum Vorjahreszeitraum von 45,9 Prozent, der höchstenWachstumsrate für Server weltweit [1].Laut der Pressemitteilung betrugen die weltweiten Server-Erlöse imvierten Quartal 2018 21,862 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 17,8Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden weltweit3.472.886 Server ausgeliefert, ein Plus von 8,5 Prozent gegenüber demVorjahreszeitraum. Im Gesamtjahresvergleich 2017-2018 konnte dasUnternehmen bei den weltweiten Server-Lieferungen eine Steigerung um13,1 Prozent und bei den Server-Erlösen um 30,1 Prozent erzielen.Während Branchen ihre Wandlung im Sinne der digitalenTransformation vertiefen, hat die "intelligente" Transformation ihrvolles Potenzial noch nicht entfaltet. Es ist absehbar, dass dieIT-Infrastruktur-Dimensionen von Unternehmen in den nächsten Jahreneine enorme Dynamik entfalten werden. Während dieser Trend immer mehran Fahrt gewinnt, steigen die Anforderungen an die IT-Infrastrukturstetig. Traditionelle Rechenzentren kämpfen mit Betriebskosten-(OPEX) Belastungen: Stromverbrauch, Personalaufwand und Kosten fürBetrieb und Wartung, Platzbedarf der Geräte. Und an dieser Stellekommt die intelligente Transformation ins Spiel, um diese Problemeeffektiv entschärfen zu können. In der Zwischenzeit steigen dieAnforderungen an das KI-orientierte Computing explosionsartig.Huawei hat diesen Trend genau beobachtet und hat tiefen Einblickin die Herausforderungen, die mit der intelligenten Transformationvon Rechenzentren verbunden sind. Huawei Intelligent Computingreagiert auf diese Erkenntnisse, indem es seine F&E-Initiativen andrei Fronten einsetzt: in den Bereichen "Intelligent AccelerationEngine", "Intelligent Management Engine" und "Innovative Data CenterSolution" (innovative Rechenzentrumslösung). Huawei hat seinex86-basierten traditionellen Server auf intelligente Serveraufgerüstet. Darüber hinaus bietet Huawei abgestufte Lösungen für dieImplementierungsszenarien "single-node", "large-scale" und"ultra-large-scale" an, die die Anforderungen von Rechenzentren imHinblick auf intelligente Transformation perfekt aus mehrerenDimensionen aufgreifen können.Weiter hat Huawei seine Position mit der Einführung derKI-Chipsätze "Ascend 310" und "Ascend 910" sowie der ARM-basiertenCPU "Kunpeng 920" gestärkt (Oktober 2018 bzw. Januar 2019). DieseKern-Chipsätze geben Huaweis Intelligent-Computing-AngebotenAuftrieb: der KI-Computing-Plattform "Atlas" und den Servern derReihe "TaiShan". Das erweiterte Produktportfolio deckt dieCloud-Edge-Device-Szenarien ab und erfüllt unterschiedlichsteRechenanforderungen.Huawei Intelligent Computing setzt mit seinem "x86 FusionServerPro", seinen ARM-basierten "TaiShan"-Servern und den"Ascend"-basierten "Atlas"-Produkten neue Maßstäbe in derComputerbranche. Huawei ist gut positioniert, um die intelligenteTransformation von Rechenzentren für Kunden voranzutreiben und dieTransformation der Branche zu fördern.Laut Gartners Bericht über das vierte Quartal 2018 war Huaweizudem mehrere aufeinanderfolgende Quartale sowohl bei der Lieferungvon Blade-Servern als auch von Four-Socket-Servern die Nummer eins imchinesischen Markt. All diese Statistiken unterstreichen das Könnenund die Stärke von Huawei Intelligent Computing.Quelle 1: "Gartner Says Worldwide Server Revenue Grew 17.8% in theFourth Quarter of 2018, While Shipments Increased 8.5%", 18. März2019 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-03-18-gartner-says-worldwide-server-revenue-grew-17-8-per-cInformationen zu HuaweiHuawei ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter vonInformations- und Kommunikationstechnologie- (ICT) Infrastrukturenund intelligenten Geräten. Mit integrierten Lösungen in vierKernbereichen - Telekommunikationsnetze, IT, intelligente Geräte undCloud-Dienste - setzen wir uns dafür ein, jedem Menschen, jedemZuhause und jeder Organisation digitale Lösungen für eine vollständigvernetzte, intelligente Welt bereitzustellen.Huaweis End-to-End-Portfolio an Produkten, Lösungen undDienstleistungen zeichnet sich durch Wettbewerbsfähigkeit undSicherheit aus. Durch die offene Zusammenarbeit mitÖkosystem-Partnern schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für unsereKunden - arbeiten daran, Menschen zu stärken, das häusliche Leben zubereichern sowie in Unternehmen jeder Art und Größe Innovationenanzuregen.Bei Huawei konzentriert sich Innovation auf die Bedürfnisse derKunden. Wir investieren stark in Grundlagenforschung undkonzentrieren uns auf technologische Durchbrüche, die die Weltvoranbringen. Wir beschäftigen mehr als 180.000 Mitarbeiter und sindin über 170 Ländern und Regionen tätig. 