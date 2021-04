Huawei: Huawei investiert über $1B in selbstfahrende, EV-Technologien!

Das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei Technologies Co will über 1 Milliarde Dollar in die Erforschung von Technologien für autonomes Fahren und Elektroautos investieren und damit den Wettbewerb mit Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), Xiaomi Corp (OTC: XIACF) (OTC:XIACY), NIO Inc (NYSE:NIO) und XPeng Inc (NYSE:XPEV), berichtet Bloomberg.

Die Technologie für autonomes Fahren von Huawei hat die von Tesla bereits in einigen Bereichen übertroffen, indem sie ...



