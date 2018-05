Huawei Global Connectivity Index 2018 veröffentlicht: Künstliche Intelligenz definiert Konnektivität und Zyklus des Wirtschaftswachstums neu

Shenzhen (ots) - Die Künstliche Intelligenz (KI) treibt einenParadigmenwechsel in der digitalen Wirtschaft voran und könnte denWert der globalen digitalen Wirtschaft von 12,9 Billionen Dollar imJahr 2017, als sie 17,1% des globalen BIP ausmachte, auf 23 BillionenDollar im Jahr 2025 fast verdoppeln. Jedoch kommt eine neue Studievon Huawei zu dem Ergebnis, dass der weltweite Mangel an KI-Nachwuchsdieses Wachstumpotenzial gefährdet.Der Huawei Global Connectivity Index 2018 (CGI), der jetzt imfünften Jahr erscheint, zeigt, dass Industrien, die KI inSchlüsseltechnologien einbinden, z.B. in den BereichenBreitbandversorgung, Rechenzentren, Cloud, Big Data und IoT, eineneue Welle des Wirtschaftswachstums auslösen. Zunehmend nutzenIndustrien die intelligente Konnektivität, um völlig neueGeschäftsmodelle, Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zuentwickeln, die der GCI-S-Kurve neues Leben einhauchen und einenneuen Zyklus des Wirtschaftswachstums eröffnen.Um KI in großem Maßstab effektiv einzusetzen, werden drei gleichwichtige Komponenten benötigt, stellt der GCI 2018 fest:Rechenleistung, "labeled data" und Algorithmen. Heute sind dieFrontrunner-Nationen aufgrund ihrer robusten IKT-Infrastruktur inallen drei Bereichen führend.Die größte Herausforderung für alle drei GCI-Cluster ist aber derMangel an KI-Entwicklernachwuchs. Regierungen müssen die Ausbildungfür eine Arbeitswelt, die von der KI neu definiert wird, überdenkenund mit dem Aufbau eines gesunden, kollaborativen und offenenKI-Ökosystems beginnen, um wettbewerbsfähige KI-Talente anzuziehenund zu halten.In diesem Jahr hat der GCI-Index seinen Untersuchungsbereich von50 auf 79 Nationen ausgeweitet und damit seine Reichweite seit 2015zum zweiten Mal vergrößert. Basierend auf den GCI-Ergebnissen werdendie hinzugekommen Länder in 20 Frontrunner, 37 Adopter und 22 Startereingestuft - entsprechend ihrem wirtschaftlichen Entwicklungsstand.Die Studie zeigt kontinuierlich, dass der Return on Investment inder IKT-Infrastruktur einen starken Multiplikatoreffekt erfährt, wennder GCI-Wert eines Landes 35 Punkte erreicht. Die Philippinen sindein Paradebeispiel. Von 2014 bis 2017 hat das Land die Nutzung vonSmartphones deutlich gesteigert und den primären Internetzugang aufeinen größeren Teil der Bevölkerung ausgeweitet, was neueGeschäftsmöglichkeiten fördert. Der GCI-Wert stieg von 34 auf 35, wasdie Philippinen über die Schwelle vom Starter- zum Adopter-Statusbrachte.Zum ersten Mal haben sich die Werte in allen Ländern des Indexverbessert, doch das Wachstum in den Ländern der GCI-S-Kurve warnicht einheitlich. Im Jahr 2017 identifizierte der GCI einen Trendwachsender Ungleichheit, den er als Matthew-Effekt bezeichnete, beidem Frontrunner die Vorteile von Investitionen in dieIKT-Infrastruktur im Laufe der Zeit verstärken, um ihreFührungsposition unangreifbar zu machen. Laut CGI-Index wächst diedurch den Matthew-Effekt beschriebene digitale Kluft auch im Jahr2018 weiter.Mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz zu einerpraxistauglichen Basistechnologie warten in allen drei Clustern neuewirtschaftliche Potenziale auf die Länder. Ob stagnierendes Wachstumbei den Frontrunnern oder begrenzte Ressourcen für Starter - die KIdefiniert neu, wie "Konnektivität" aussieht und lenkt den Fokus aufintelligente Vernetzung, die jedem Land helfen kann, neues Wachstumzu erschließen."Wir erleben jetzt einen von AI initiierten Paradigmenwechsel",sagte Kevin Zhang, Präsident von Huawei Corporate Marketing. "Lautder GCI-Studie nutzen fortgeschrittene Volkswirtschaften, die einWachstum vom IKT-Entwicklungsplateau aus gesehen haben, dieintelligente Konnektivität, um neue Möglichkeiten zu eröffnen,während einige Entwicklungsländer auch Wege finden, die neueTechnologie zu nutzen, um ihre eigenen strategischen Wachstumsplänezu beschleunigen".Im Jahr 2018 wird Huawei mehrere Beiträge in der GCI-Reiheveröffentlichen, darunter den Bericht GCI 2018 (Tap Into New GrowthWith Intelligent Connectivity), den Bericht Digital Spillover(Measuring The True Impact Of The Digital Economy) und den BerichtICT Sustainable Development Goals Benchmark.Weitere Informationen zum Global Connectivity Index 2018 sowie denDownloadlink finden Sie unter:http://huawei-dialog.de/huawei-global-connectivity-index-2018ÜBER HUAWEIHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.