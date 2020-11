Huawei FusionServer Pro Intelligent Server ist der perfekte Partner für gemeinsamen Erfolg

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei arbeitet seit Jahren mit etablierten Anbietern von Premium-Technologien zusammen und aus dieser Zusammenarbeit sind bedeutende Erfolge hervorgegangen. Die Huawei FusionServer Pro-Serie ist ein Beispiel dafür, wie vorteilhaft eine Partnerschaft für beide Seiten sein kann. Diese intelligente Server-Serie ist das Ergebnis jahrelanger F&E-Investitionen von Huawei. Es enthält modernste Technologien und ist ein Produkt, das seit Jahren branchenführend ist.20 Jahre enge Zusammenarbeit bedeuten, dass Technologien und Produkte aktuell bleibenWährend der letzten zwei Jahrzehnte enger Partnerschaft haben Huawei und Intel gemeinsam hart daran gearbeitet, die Servertechnologie zu perfektionieren, und sie konnten früher als erwartet Spitzenwerte erreichen. Auf der HUAWEI CONNECT 2020 im September haben Huawei und Intel gemeinsam den intelligenten Server FusionServer Pro 2488H V6 der nächsten Generation anlässlich ihrer Präsentation Working Together to Drive New Value vorgestellt. Der FusionServer Pro 2488H V6 beherbergt vier Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der dritten Generation auf 2 HE und unterstützt die Intel® Optane(TM) PMem 200-Serie mit persistentem Speicher (PMem). Der Server setzt bis zu 560 TFLOPS Rechenleistung für KI-Inferenzen und Training frei, und beschleunigt so den digitalen Wandel in der Industrie.Huawei und Partner entwickeln sich kontinuierlich weiter, um gemeinsam diversifizierte Lösungen zu entwickelnNeben der Zusammenarbeit an der Hardware, arbeitet Huawei auch mit verschiedenen Software-Partnern innovativ zusammen, um Kunden diversifizierte Lösungen anbieten zu können. Insbesondere die SAP-HANA-Lösungen von Huawei, die aus Einzelknoten-, Cluster- und TDI-Lösungen bestehen, zeichnen sich durch hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit und problemlose Skalierung aus. Die gemeinsamen Lösungen werden von der Huawei FusionServer Pro-Serie unterstützt, die es Unternehmen ermöglicht, ihre kritischen Dienste wie Enterprise Resource Planning (ERP) und Data Warehouse zu beschleunigen und Schlüsseldaten schnell zu analysieren, um den Wert von Massendaten effizient zu nutzen.Huawei arbeitet mit Partnern zusammen, um gemeinsam neue Werte zu schaffenDie langfristige Zusammenarbeit mit etablierten Anbietern stellt sicher, dass die intelligenten Server der FusionServer Pro Serie mit den neuesten, innovativsten Software- und Hardwareprodukten unserer Partner ausgestattet sind. Die intelligenten Server der Serie laufen auf den von Huawei entwickelten intelligenten NICs (iNICs), SSDs und KI-Beschleunigerkarten, die die Serverleistung auf Systemebene verbessern. Bezüglich der Software, verfügen die Server der Serie über fünf intelligente Technologien, welche die Bereitstellung, Erkennung, Energieeinsparung, Aktualisierung und Wartung unterstützen und Unternehmen dabei helfen, ihre Betriebs- und Wartungskosten zu senken und die Betriebs- und Wartungseffizienz zu verbessern. Laut dem ITIC 2018 Global Server Hardware, Server OS Reliability Report, bieten die intelligenten Server der Huawei FusionServer Pro-Serie eine branchenführende Verfügbarkeit von 99,999 %. Kunden profitieren dadurch von einem stabilen und sicheren Betrieb.Huawei bemüht sich um eine langfristige, stabile Zusammenarbeit mit seinen etablierten Partnern. Wir haben es unseren Partnerschaften zu verdanken - gemeinsam mit unseren F&E-Investitionen - dass es uns gelang, schnellere, stärkere und intelligentere x86-basierte Server zu bauen, eine gesunde Computerindustrie zu fördern und die digitale Transformation für alle Branchen voranzutreiben. Auch zukünftig wird Huawei die Zusammenarbeit mit Industriepartnern fortsetzen und gemeinsam Erfolge als Teil eines gesunden und stabilen Computer-Ökosystems erzielen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1329730/Huawei.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1329729/Huawei_NICs_iNICs_SSDs.jpgPressekontakt:Pearl Pengpearl.peng@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell