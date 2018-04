Huawei: Die Entwicklung einer besser vernetzten Plattform für digitale Banken bietet unzählige Möglichkeiten für die Zukunft

-Huawei und Ökosystempartner veranstalten das Global FSI Summit inBeijingBeijing (ots/PRNewswire) - Huawei veranstaltete heute imShangri-La Hotel in Beijing das Global Financial Services Industry(FSI) Summit mit dem Thema "Leading New ICT, Accelerating New DigitalFinance Transformation" [Führend bei neuer IKT, Beschleunigung derneuen digitalen Finanztransformation]. An dem Gipfeltreffen nahmenüber 800 Finanzkunden und Industrieexperten aus Finanzinstituten undBeratungsunternehmen weltweit teil, unter anderem die Industrial andCommercial Bank of China (ICBC), die DBS Bank aus Singapur, die ChinaLife Insurance Group, die China Minsheng Bank (CMBC), dieAgricultural Bank of China (ABC), die China Merchants Bank (CMB) unddie China Pacific Insurance Group (CPIC).Finanzinstitute werden zu einer Plattform, die alles verbindet undFinanzinnovationen vorantreibtDas kürzlich von der International Data Corporation (IDC), einemglobalen Beratungsunternehmen, veröffentlichte Weißbuch Leading withDigital in Banking [Vorsprung mit digitalem Banking] stellte fest,dass sich digitale Banken weltweit von digitalen Dienstleistungen aufdigitale Transformation umstellen. Die nächste Welle derBankentransformation wird mit voll vernetzten Banken beginnen. Bankenwerden gegenüber Technologien und Geschäftsmodellen immer offener.Die bilateralen Beziehungen zwischen traditionellen Banken undFinTech-Unternehmen werden sich zu einem organischen Ökosystementwickeln. Transformierte und gestärkte Kernsysteme schaffen dieGrundlage für neues Wachstum im Bankensektor.Ma Yue, Vice President von Huawei Enterprise BG und President vonEBG Global Sales sagte: "Mit dem Trend zur digitalen Transformationin der Finanzbranche müssen Finanzinstitute weltweit ihre digitalenStrategien und Transformationsinitiativen kontinuierlich vertiefen,um eine plattformbasierte strategische Transformation zu erreichen.Banken sind die Plattform, die alles verbindet und die digitaleFinanzdienstleistungen in einer vollständig vernetzten Zeit anbietet.Huawei verfolgt die Strategie "Plattform + Ökosystem", unterstütztglobale Finanzkunden bei der Entwicklung von szenariobasiertenProdukten und Dienstleistungen und implementiert ein intelligentesKundenmanagement."Die Grundlage für die Umsetzung einer Finanzplattformstrategieist, dass die IKT-Infrastruktur plattformbasiert ist und über einprosperierendes Finanzökosystem verfügt. Kong Bing, Deputy GeneralManager, HQ Information Technology Department, ICBC, sagte, dass vordem Hintergrund der rasanten Entwicklung der Informationsbank, ICBCdas Smart Banking Information System Projekt gestartet hat, bei demes um die gesamten Arbeitsanforderungen der Geschäftstransformation,die weitere Stärkung der tiefen Integration von Finanzen undTechnologie und die kontinuierliche Stärkung der Grundlage für dieInnovation von Wissenschaft und Technologie für eine bessere SmartBanking Transformation geht.Huawei konzentriert sich auf die Integration von finanziellem Wertund bringt volle VernetzungMit Technologien wie Cloud-Computing, 5G, Massendaten, AI undBlockchain werden Gesichtserkennungsanwendungen für dieZahlungsauthentifizierung, unbeaufsichtigte Bankfilialen undgrenzüberschreitende Abwicklung zur Realität. In Zukunft werdenFinanzinstitute zu einer umfassenden Plattform fürFinanzinformationen und -transaktionen werden und alle Menschen undDinge miteinander verbinden. Huawei konzentriert sich auf dieIntegration finanzieller Werte, die Sicherstellung bessererVernetzungen und die Zusammenarbeit mit Industriepartnern zurBeschleunigung der digitalen Transformation.Mit Blick auf die Zukunft des Bankensektors wies Brett King, derAutor von Bank 3.0, darauf hin, dass: "5G die Bank dazu bringen wird,in Echtzeit zu arbeiten. Bis zum Jahr 2025 werden täglich mehrMenschen mit ihrem Geld auf einem Computer, Smartphone,sprachgebunden und mit erweiterter Realität handeln und interagieren,als jene, die das kollektive Filialnetz der Welt jährlich besuchen."Am Nachmittag hielten Bankkunden und Systemintegratoren aus demIn- und Ausland hervorragende Vorträge und interaktive Diskussionenüber die beiden Themenkreise Finance-New Platform und Finance-FullConnection. Am Nachmittag wurde auch das gemeinsame InnovationslaborHuawei-CMBC gegründet. Darüber hinaus gab Huawei FusionInsight LibrA,eine konvergente Datenbank der neuen Generation, ihr Debüt in China.Die Full Stack IKT-Finanzlösung treibt neue digitaleFinanztransformation voranAuf dem Gipfeltreffen stellte Huawei auf einer 600 m2 großenAusstellungsfläche, die vier Unterausstellungsbereiche umfasste, inszenariobaiserter Form 16 wichtige Finanzlösungen vor: Finanz-Cloud,finanzielle Massendaten, offene Hochleistungsplattform undintelligente Filiale.Ausstellungsbereich Finanz-Cloud: Finanzielle Cloudifizierung hatsich zum Branchentrend entwickelt. ZahlreicheCloud-Infrastrukturlösungen wie intelligente finanzielleO&M-Plattformen, private Finanz-Cloud, SDN-Netzwerke und CloudDisaster Recovery-Lösungen werden zunehmend wahrgenommen. In diesemAusstellungsbereich wurde auch die SaaS Cloud-Lösung für dasBankassurance-Geschäft vorgestellt, die von Huawei und Sinosoftgemeinsam entwickelt wurde und auf der öffentlichen Cloud von Huaweiaufbaut.Ausstellungsbereich Finanzielle Massendaten: Die konvergenteDatenbanklösung der nächsten Generation, die auf der x86-Plattformund verteilter Technologie basiert, bietet branchenführende Leistungund unterstützt eine schnelle Online-Kapazitätserweiterung. DieseLösung wird von zahlreichen großen Geschäftsbanken wie ICBCverwendet.Ausstellungsbereich Offene Hochleistungsplattform: FusionCubebasiert auf der x86-Hyperkonvergenzarchitektur und unterstützt denschnellen Aufbau eines einheitlichen Managements sowiestandardisierter Ressourcenpools und hilft Banken, die Ressourcenihrer Filialen schnell zu integrieren. Die Memory Computing-Plattformvon GridGain Systems, die auf Huaweis hyperkonvergierter Architekturbasiert, hilft Banken, das Echtzeiterlebnis ihrer Kunden zuverbessern, und wird von Sberbank, der größten russischenGeschäftsbank, genutzt.Ausstellungsbereich Intelligente Filiale: Verschiedene Lösungen,wie z. B. die mobile Bürodesktop-Cloud und der All-in-One-Geräteraumfür Bankfilialen, werden im echten Servicemodus vorgestellt. DieMobile Money-Lösung unterstützt über 150 Millionen Menschen in 19unterentwickelten Regionen bei mehr als 35 Millionen Transaktionenpro Tag.Das von Huawei veranstaltete Huawei Global FSI Summit ist eineweltweite IKT-Veranstaltung, die sich auf die Finanzbranchekonzentriert. Das erste Gipfeltreffen fand 2013 statt und alleTeilnehmen sind Elitemitglieder der Finanzbranche. 