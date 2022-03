Huawei Enterprise Roadshow 2022: Innovationen für die digitale und nachhaltige Transformation

Düsseldorf, Deutschland, 29. März 2022 (ots/PRNewswire) -Zwischen März und Oktober zeigt Huawei Enterprise auf einer Europatournee aktuelle Innovationen für Digitalisierung und Energiemanagement. Vom 31. Mai bis zum 15. Juni gastiert die Roadshow in mehreren deutschen Städten.Im Rahmen der Initiative „Digital und grün – gemeinsam zu neuen Werten" stellt Huawei Enterprise ab Ende Mai in sechs deutschen Städten neueste Technologien, Produkte und Lösungen vor. Kunden, Partner und Interessenten können sich vor Ort persönlich mit dem Expertenteam von Huawei austauschen. Gegründet im Jahr 2011 begleitet Huawei Enterprise heute weltweit mehr als 50.000 Unternehmen erfolgreich auf ihrem Weg der digitalen Transformation.Besuchen Sie die Huawei Enterprise Roadshow 2022 in ausgewählten deutschen StädtenAuf der Roadshow können die Teilnehmenden die Produkte und Lösungen von Huawei hautnah erleben. Die Lösungen hat Huawei Enterprise für zahlreiche Branchen entwickelt, etwa für den Einzelhandel, Internet Service Provider (ISP) oder das Bildungs- und Gesundheitswesen. Im Rahmen der Veranstaltung präsentiert Huawei zum Beispiel intelligente digitale Ressourcen für den Online-Unterricht oder vollständig vernetzte Lösungen für die Digitalisierung von Krankenhäusern. „Die Roadshow zeigt, wie wir Kunden aus allen Branchen bei ihrer digitalen und nachhaltigen Transformation unterstützen. Unsere Lösungen setzen neue Geschäftspotenziale frei und helfen den Kunden, ihre Ziele zu erreichen", sagt Chris Lu, Managing Director für Enterprise Business bei Huawei Technologies Deutschland.Folgende und viele weitere Produkte gibt es auf der Roadshow zu sehen:- Huawei CloudCampus 3.0 umfasst innovative Technologien und Architekturen wie Wi-Fi 6, Internet of Things, optisch-elektrisches Power over Ethernet (PoE), Software Defined Networking (SDN), SD-WAN und Cloud-Verwaltung. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, ein hochwertiges Campus-Netzwerk mit vollständig drahtloser, intelligenter Cloud-Technologie aufzubauen.- Huawei CloudWAN 3.0 ermöglicht den Aufbau eines agilen, zuverlässigen und intelligenten WAN. Die Lösung vereinfacht die Netzwerkadministration und bietet Funktionen, um Netzwerke zu verwalten, zu steuern und zu analysieren, was das Netzwerkmanagement insgesamt deutlich effizienter macht. Auf dem Event zeigt Huawei, wie Kunden aus verschiedenen Branchen die Technologie anpassen können, um die WAN-Zuverlässigkeit zu steigern.- Das Speichernetzwerk der nächsten Generation NoF+ von Huawei zeichnet sich durch paketverlustfreies Ethernet, hohe Bandbreite, eine extrem niedrige Latenz und vereinfachte Wartung aus. Auf der Roadshow demonstriert das Expertenteam, wie es Kunden dabei hilft, geschäftskritische Always-on-Services zu ermöglichen.- Mit Huawei Energy Saving können Unternehmen den Betriebszustand von Gebäuden kontrollieren und den Stromverbrauch intelligent und effizient managen. Im Rahmen der Roadshow zeigt Huawei eine gemeinsam mit Ubiant entwickelte Smart-Building-Lösung.Die Huawei Roadshow macht Halt in folgenden Städten:31. Mai / Hamburg02. Juni / Leipzig08. Juni / Düsseldorf10. Juni / Frankfurt13. Juni / Stuttgart15. Juni / MünchenFür mehr Informationen und Ihre Anmeldung klicken Sie hier. (https://e.huawei.com/de/special_topic/event/2022q1/2203-weu-germany-roadshow)Digital und grün – gemeinsam zu neuen WertenHuawei bietet innovative Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) sowie ein umfassendes Produktportfolio, um Kunden beim Aufbau einer robusten IKT-Infrastruktur zu unterstützen und die digitale Transformation in allen Branchen voranzubringen. In den letzten Jahrzehnten hat sich Huawei durch kontinuierliche Produkt- und Lösungsinnovationen darauf konzentriert, den Energieverbrauch und Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.In Zukunft wird Huawei seine Bemühungen fortsetzen, innovative Lösungen für verschiedene Branchen zu entwickeln, eine vereinfachte, umweltfreundliche sowie intelligente IKT-Infrastruktur aufzubauen und gemeinsam mit Kunden und Partnern neue Werte zu schaffen.Informationen zu HuaweiHuawei wurde 1987 gegründet und ist ein Privatunternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet. Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Infrastruktur und intelligenten Geräten. Das Unternehmen mit etwa 197.000 Beschäftigen ist in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig und bedient weltweit mehr als drei Milliarden Menschen.Huawei hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu erschaffen, indem wir jedem Einzelnen, jedem Haushalt und jedem Unternehmen die digitale Welt näherbringen.Presseanfragen:Presseanfragen richten Sie bitte an: Bing.Hao@huawei.com und Patrick.Berger@huawei.com, Tel. +49 (0) 17610079267Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1767100/Huawei.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpgOriginal-Content von: Huawei EBG Western Europe, übermittelt durch news aktuell