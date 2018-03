Huawei Deutschland als hochinnovatives Unternehmen von brand eins/Statista und attraktiver Arbeitgeber von LinkedIn ausgezeichnet

Düsseldorf (ots) - Huawei gehört zu den innovativsten UnternehmenDeutschlands im Bereich Technologie und Telekommunikation.Dies hat das Online-Portal Statista im Auftrag desWirtschaftsmagazins brand eins ermittelt. Für die brand einsInnovations-Bestenliste 2018 hat Statista mehr als 22.000 Expertenbefragt. Mit einer Bewertung von vier von vier Sternen (besondersinnovativ) in der Kategorie Technologie & Telekommunikation liegtHuawei dabei in der absoluten Spitzengruppe der insgesamt 285gelisteten Großunternehmen.Insgesamt wurden von den befragten Experten mehr als 3.400Unternehmen aus verschiedensten Branchen nominiert. In derSpitzengruppe der Kategorie Technologie & Kommunikation befinden sichneben Huawei unter anderem auch die Deutsche Telekom, Vodafone, SAPund IBM. Innerhalb dieser Gruppe werden die ausgezeichnetenUnternehmen nicht separat gerankt. Die vollständige Liste derPreisträger findet sich hier: http://b1.de/karte-i2018Daneben zeichnet das internationale Karrierenetzwerk LinkedInHuawei mit dem Titel "LinkedIn Top Company 2018" aus. LinkedIn betontdamit die Attraktivität von Huawei als Arbeitgeber und führt Huaweiab sofort als eins der Topunternehmen, bei denen "Deutschlandarbeiten möchte". Unter den 25 gelisteten Topunternehmen belegtHuawei den vierten Platz hinter McKinsey, Alphabet und Amazon und vorUnternehmen wie Boston Consulting Group, Apple, BMW, IBM und Cisco.Weitere Informationen hierzu finden sich hier:http://lnkd.in/detopcompanies18Yang Tao, CEO von Huawei Technologies Deutschland, freut sich überdie Auszeichnungen: "Dass Huawei Deutschland mit diesenprestigereichen Preisen ausgezeichnet wird, unterstreicht unserejahrelangen Anstrengungen, Huawei zu einer der innovativstenTechnologiefirmen in Deutschland und der Welt sowie zu einemattraktiven Arbeitgeber für Talente aus der Technologiebranche zumachen. Die Auszeichnungen sind Bestätigung und Ansporn dafür, dasswir uns auf dem richtigen Weg befinden und unsere Anstrengungenfortsetzen werden."Das Europäische Patentamt (EPA) hatte erst jüngst bekanntgegeben,dass Huawei 2017 mit mehr als 2.300 Einreichungen erstmals denSpitzenplatz bei europäischen Patentanmeldungen erringen könnte. Dazuhat auch das Europäische Forschungszentrum von Huawei beigetragen,dass seinen größten Standort in der bayerischen Hauptstadt Münchenhat.ÜBER HUAWEIHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.Pressekontakt:PRESSEKONTAKTPatrick BergerHead of Media AffairsPhone: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell