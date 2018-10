Huawei Cloud beschleunigt Globalisierungstempo

Huawei hat neben der Bereitstellung im chinesischen Markt mitStand Ende September 2018 Cloud-Dienste im asiatisch-pazifischen Raumund Afrika sowie Public Cloud Services über Carrier in Europa undLateinamerika bereitgestellt. Huawei Cloud und die Public Clouds derPartner sind in 14 Ländern und Regionen verfügbar und werden in denmeisten Regionen der Welt bis Ende 2018 verfügbar sein.Shanghai (ots/PRNewswire) - Die dritte jährliche HUAWEI CONNECT,eine globale Veranstaltung für die IKT-Branche, wurde gestern inShanghai eröffnet. Unter dem Motto "Activate Intelligence" steht indiesem Jahr die Künstliche Intelligenz (KI) im Mittelpunkt:Herausforderungen, Chancen, Innovationen und Praktiken.Huawei stellte im Rahmen der Veranstaltung seine umfassendeKI-Strategie und sein Full-Stack, für alle Szenarien ausgelegtesKI-Portfolio vor, das darauf ausgerichtet ist, Huawei Cloud EI(Enterprise Intelligence) und HiAI leistungsstark zu unterstützen.Huawei ist bereit dazu, mit allen Stakeholdern zusammenzuarbeiten, umKI praktisch umzusetzen und die Möglichkeiten für jeden Menschen,jedes Zuhause und jedes Unternehmen erreichbar und verfügbar zumachen.Deng Tao, Vice President der Unternehmenseinheit Huawei Cloud,präsentierte Huawei Cloud EI, eine KI-Serviceplattform fürUnternehmen und Regierungen, die 2017 herausgebracht wurde und die inder Lage sein wird, ein Full-Stack-Portfolio für Unternehmens- undRegierungskunden bereitzustellen."Wir sind aktuell vielleicht noch nicht ganz weit vorne, aber wirsind bestimmt der schnellst wachsende Player in der Cloud-Welt",sagte Deng Tao.Die seit März 2017 bestehende Unternehmenseinheit Huawei Cloud hatmehr als 120 praxisbewährte Cloud-Services in 18 Hauptkategorienhervorgebracht. Dies umfasst über 60 generelle Lösungen wie SAP,Hochleistungsrechnen (HPC), Internet of Things (IoT), Sicherheit undDevOps, und mehr als 80 Lösungen für Branchenszenarien in Fertigung,E-Commerce, Gaming, Finanzen und im Feld Internet of Vehicles (IoV).Mit Blick auf die Globalisierung von Huawei Cloud und die nächstenSchritte sagte Deng Tao: "Huawei Cloud ist von Anfang an ein globalesUnternehmen gewesen. Um den vielfältigen Bedürfnissen der Kundengerecht zu werden, bieten wir unsere Produkte und Technologien inForm von Cloud-Diensten über die Huawei Cloud und Public CloudServices gemeinsam mit Partnern wie Deutsche Telekom (Deutschland),Orange (Frankreich), Telefonica (Spanien) und China Telecom an. Wirhaben uns kontinuierlich weiterentwickelt, indem wir Partnerschafteneingegangen sind und mit Open Telecom Cloud, Flexible Engine,Telefonica Open Cloud und China Telecom Cloud öffentlicheCloud-Dienste in Europa, Lateinamerika und China eingeführt haben.Basierend auf Huaweis 30-jähriger Erfahrung im Feld IKT-Infrastrukturund nahezu 10 Jahren an kontinuierlicher Forschung und Entwicklung imBereich der Cloud Computing-Technologien kann Huawei Cloud sowohlGroßunternehmen, die ihre digitale und Cloud-Transformation angehen,als auch kleinen und mittleren Unternehmen, die ihr Geschäft ausbauenwollen, eine Komplettlösung anbieten".2018 nahm HUAWEI CLOUD offiziell die Stationen Hongkong, Russlandund Thailand in Betrieb und hat mit Stand Ende September 2018, nebender Versorgung des chinesischen Markts, Dienste imasiatisch-pazifischen Raum und Public Cloud Services über Partner inEuropa und Lateinamerika bereitgestellt. Huawei Cloud und dieöffentlichen Clouds der Huawei-Partner sind in 14 Ländern undRegionen verfügbar und werden in den meisten Regionen der Welt bisEnde 2018 verfügbar sein.HUAWEI CLOUD wird in Zukunft seine Hard- und Softwarevorteileweiter nutzen, um die Benutzerfreundlichkeit von Cloud-Diensten, dieEffizienz von Betrieb und Wartung (O&M) und die Sicherheitsfunktionenzu verbessern. Huawei wird darüber hinaus mit Partnernzusammenarbeiten, um die besten Lösungen für den Unternehmensbereichanzubieten.Pressekontakt:Joy Li+86-17724276237liyi32@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell