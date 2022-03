Huawei CloudCampus 3.0 definiert Campus-Netzwerke mit superschneller Benutzererfahrung und superschnellem Zugang zu Clouds neu

Barcelona, Spanien, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) -Während des Mobile World Congress (MWC 2022) stellte Huawei auf dem IP Club Carnival seine neu aktualisierte CloudCampus 3.0-Lösung vor und machte damit einen wichtigen Schritt zur Neudefinition von Campus-Netzwerken. CloudCampus 3.0 definiert den Campus-Zugang neu, indem es „300 Mbps @ Everywhere" bietet, die Architektur des Campus-Netzwerks von drei auf zwei Ebenen umgestaltet und den Cloud-Zugang für Zweigstellen durch Site-to-Cloud-Mietleitungen neu konzipiert, wodurch die Effizienz des Cloud-Zugangs verdoppelt wird.Mit dem Aufkommen neuer Technologien wie Cloud, IoT und Big Data erstreckt sich die Unternehmensdigitalisierung von den Arbeitsplätzen bis zu den Produktions- und Betriebsräumen und von der Zentrale bis zu den Niederlassungen und Clouds. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass Unternehmenscampus intelligente, kollaborative Büro- und Produktionsumgebungen für eine verbesserte Teamkreativität und eine bessere agile Zusammenarbeit ermöglichen. Darüber hinaus müssen Unternehmenscampus den Cloud-Zugang für Dienste beschleunigen und den Weg für eine globale Service-Zusammenarbeit in einem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld ebnen.Campus-Netze - die die Endgeräte auf der einen und die Clouds auf der anderen Seite miteinander verbinden - sind der Grundstein für den Aufbau eines digitalen Campus. In der traditionellen Campusnetz-Architektur verbinden Campusnetze nur die lokalen Unternehmensanwendungen und kabelgebundenen Büroterminals, wobei drahtlose Netze lediglich die kabelgebundenen Netze ergänzen. Dies führt zu einem unterbrochenen Benutzererlebnis und häufigen Verbindungsabbrüchen und dem Einfrieren von Bildern. Schlimmer noch: Herkömmliche Mietleitungen ermöglichen keinen effizienten Cloud-Zugang für zahlreiche Unternehmensniederlassungen.Steven Zhao, Vizepräsident der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, sagte: „Campus-Netzwerke sind von entscheidender Bedeutung. Einerseits werden verschiedene Arten von Terminals über LANs verbunden, um einen szenarienübergreifenden Datenaustausch zu realisieren. Auf der anderen Seite wird SD-WAN benötigt, um den Zugang zu Clouds zu ermöglichen. Daher brauchen Unternehmen dringend ein Campusnetz, das einen superschnellen Zugang zu Clouds und eine superschnelle Nutzererfahrung ermöglicht."Der brandneue CloudCampus 3.0 von Huawei erfüllt diese Erwartungen mit kontinuierlichen Upgrades und macht die Lösung ideal für den Aufbau eines erlebnisorientierten Campus-Netzwerks.Wie immer führt Huawei kontinuierliche Innovationen in den Bereichen WLAN und Switches durch, um eine superschnelle Benutzererfahrung in Unternehmensstandorten zu gewährleisten.Die Produkte der Huawei AirEngine Wi-Fi 6-Serie nutzen AI-Roaming und intelligente Antennentechnologien, um ein vollständig drahtloses, kontinuierliches Netzwerk zu schaffen, das es Nutzern unterwegs ermöglicht, das Netzwerk jederzeit und überall zu nutzen. Solche funktionsreichen Produkte nutzen auch den intelligenten Multimedia-Planungsalgorithmus, um erstklassige Sprach- und Videokonferenzen zu gewährleisten. Weitere Highlights sind der Huawei AirEngine 6761-21 AP mit den ersten intelligenten Antennen mit dynamischem Zoom und der Huawei AirEngine 6761-22T AP, die Wi-Fi 6E unterstützt.Bei den Switches setzt Huawei auf eine innovative optoelektrische PoE-Technologie, die eine PoE-Stromversorgung über sehr große Entfernungen ermöglicht. Dank dieser Technologie sind die APs selbst bei einem unerwarteten lokalen Stromausfall im Campus-Netzwerk nicht beeinträchtigt, so dass die Mitarbeiter des Unternehmens immer über einen drahtlosen Zugang verfügen.Huawei CloudEngine S8700 ist ein völlig neuer modularer Switch der nächsten Generation, der sich durch eine innovative, vereinfachte Architektur auszeichnet. Dieser zukunftssichere Switch kann mit Remote Units (RUs) zusammenarbeiten, um „One Device, One Network" zu erreichen, was die Architektur von Campusnetzwerken neu definiert und die Planung, Bereitstellung und Verwaltung von Campusnetzwerken erheblich vereinfacht.Insbesondere durch den Einsatz von optisch-elektrischer PoE-Technologie, Hybridkabeln und Hybridmodulen kann die Lösung von Huawei eine PoE++-Stromversorgung über ultralange Entfernungen von 300 Metern bieten, während die EVUs sekundäres PoE für nachgelagerte Terminals unterstützen. Auf diese Weise erhält das gesamte Netz eine zentrale Stromversorgung, die die Kontinuität des Netzes auch ohne lokale Stromversorgung gewährleistet.Da immer mehr Services in die Cloud verlagert werden, taucht Huawei SD-WAN tiefer in verschiedene Branchen ein und ermöglicht einen superschnellen Zugang zu Clouds. Im Einzelhandelssektor unterstützt Huawei SD-WAN beispielsweise Zero-Touch Provisioning (ZTP) für die automatisierte Bereitstellung und Cloud-basierte Link-Bereitstellung. Dies hilft Einzelhandelskunden, die Zeit für die Bereitstellung des Filialnetzes von Wochen auf einen Tag zu verkürzen. Im Finanzsektor ermöglicht Huawei SD-WAN eine intelligente Datenverkehrssteuerung und bietet Ultrabreitbandverbindungen für den Cloud-Zugang, wodurch sichergestellt wird, dass wichtige Transaktionsdienste stabil und zuverlässig sind. 