Huawei Campus-Switches werden IDN-Ready, um Intent-Driven Campus-Netzwerke aufzubauen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Während der Konferenz HUAWEI CONNECT2018 lancierte Huawei seine innovativen fixierten Switches der ReiheS6720-HI, die 10GE-Routing-Switches mit vollem Funktionsumfang sindund mit 100G Uplink- und Routing-Fähigkeiten ausgestattet wurden.Außerdem hat das Unternehmen hochleistungsfähige Karten für seinefunktionsreichen modularen Switches vorgestellt. Diese neuestenAngebote tragen dazu bei, die Egress-Netzwerke von mittelständischenund großen Unternehmenskunden zu vereinfachen. Huawei hat ebenfallsbekanntgegeben, dass es die Software-Kapazitäten allerSwitches-Reihen aufgerüstet hat, um sie Intent-Driven Network(IDN)-Ready zu machen. Durch diese Upgrades erreicht man intelligenteBetriebsabläufe und Wartung (Operations and Maintenance; O&M) sowiekooperative Sicherheitsmaßnahmen von Netzwerken und sie unterstützenUnternehmen beim Aufbau von intelligenten Campusnetzwerken. Auf dieseWeise wird die digitale Welt mit physikalischen Netzwerken verbunden,was wiederum die digitale Transformation über alle Branchen hinwegermöglicht und den Geschäftsnutzen maximiert."Angesichts der allgegenwärtigen Nutzung von mobilen Büros undCloud-Diensten brauchen Unternehmen jeder Größenordnung ein Netzwerk,das die Nutzer- und Applikationserfahrung wahrnehmen und sie vorBedrohungen schützen kann", sagte Zhao Zhipeng, Geschäftsführer derCampus Network Domain von Huawei. "Die IDN-Ready Switches von Huaweisind der Eckpfeiler zum Aufbau von intentionsgesteuertenCampusnetzwerken, die sich durch Automatisierung, Intelligenz undSchutz vor unbekannten Bedrohungen auszeichnen."Zhao Zhipeng führte fort: "Huawei hat die Software- undHardware-Kapazitäten seiner Switches umfassend aufgerüstet, um dasNetzwerkmanagement zu vereinfachen, die Erfahrung und Sicherheit vonNutzern und Applikationen wahrzunehmen und zu gewährleisten und umdie Autonomie und Selbstheilung von Netzwerken möglich zu machen."Huawei S6720-HI bietet 100G Uplink- und Routing-Fähigkeiten undist ideal für Einsätze in Campus-Egresses, denn es verringert dieKomplexität von Campusnetzwerken signifikant. Als ein IDN-ReadySwitch nutzt S6720-HI Telemetrie in Echtzeit und erweiterte MediaDelivery Index-Technologien (eMDI), um die Nutzererfahrung mit Audio-und Videodiensten auf intuitive Weise zu steuern und zu optimieren.Darüber hinaus ist S6720-HI mit eingebauten Sicherheitssondenausgestattet, um Encrypted Communication Analytics (ECA) zuimplementieren und proaktiv Bedrohungen abzuwenden, was den Schutzvon Campusnetzwerken vor unbekannten Bedrohungen verstärkt. Alleanderen Switches der HI-Reihe können über Software-Upgrades mit dengleichen IDN-Ready-Kapazitäten ausgerüstet werden wie der S6720-HI.Huawei hat außerdem eine Reihe hochleistungsfähiger Karten fürseine modularen Switches erstmals präsentiert. Diese Produktpaletteverbessert den Gesamtnutzer-Zugriff und die AP-Managementkapazität um60 Prozent und unterstützt den zukünftigen Zugriff von Massen-IoT-und mobilen Terminals auf das Campusnetzwerk.Huawei ist entschlossen, mit Unternehmenskunden auf lange Sichtzusammenzuarbeiten, und verfolgt einen zukunftsorientierten Ansatz,um die digitale Transformation von Unternehmen durch die Leistungender Plattform voranzubringen. Bis heute haben 211 der Fortune Global500 Unternehmen (darunter 48 Fortune Global 100 Unternehmen) Huaweials Partner für ihre digitale Transformation ausgewählt.Für weitere Informationen über S6720-HI und den IDN-Ready Switch:https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/switches/campus-switchesHUAWEI CONNECT 2018 findet unter dem Motto "Activate Intelligence"im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center and ExpoCenter vom 10. bis zum 12. Oktober statt.Die diesjährige Konferenz HUAWEI CONNECT verfolgt das Ziel, allenUnternehmen und Organisationen zu helfen, die Schwelle zuüberschreiten und sich in der neuen intelligenzbasierten Welt ihrenfairen Anteil zu sichern. Die besten Köpfe der Branche werden andieser Veranstaltung teilnehmen, darunter IKT-Führungskräfte,Branchenexperten und Ökosystem-Partner aus aller Welt, um den Wegnach vorn zu skizzieren und neue Möglichkeiten zu erkunden.Pressekontakt:findet man unter:https://www.huawei.com/en/press-events/events/huaweiconnect2018?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_banner_allwayson&source=corp_bannerOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell