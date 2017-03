Huawei-CEO Ren Zhengfei trifft den neuseeländischen Premierminister, um für Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit und digitalen Wandel zu werben

Wellington, Neuseeland (ots) - Während eines Treffens mit demPremierminister von Neuseeland, Bill English, sprach derHuawei-Gründer und CEO Ren Zhengfei über den Ausbau von Infrastrukturund digitalen Wandel und stellte die Investitionspläne desUnternehmens für Neuseeland vor - darunter lokale Auftragsvergaben,Forschung und Entwicklung und Infrastrukturinitiativen für CloudComputing."Das offene und faire Wirtschaftsumfeld Neuseelands und der Fokusdes Landes auf die Entwicklung neuer Technologie begünstigt unsernachhaltiges Engagement", sagte Mr. Ren. "Neuseeland verfügt überreichhaltige Tourismus-Ressourcen und hochentwickelteLandwirtschafts- und Handelssektoren. Digitaler Wandel, der vonfortschrittlicher ITK-Technologie angetrieben wird, kann Neuseelandbefähigen, sich besser mit der Welt zu vernetzen und seinetraditionellen Stärken in einen Motor für wirtschaftliches Wachstumzu verwandeln."Als Teil seines Investitionsprogramms wird Huawei mit lokalenPartnern zusammenarbeiten, um das New Zealand Cloud Data Centre zubauen, und wird 2017 ein Innovation Lab an der Victoria University inWellington eröffnen. Der Fokus des Labs wird darauf liegen, Big Datazu nutzen und das Potenzial des Internet of Things durchZukunftstechnologien wie 5G zu maximieren.Huawei strebt auch neue Forschungs- undEntwicklungspartnerschaften an, um ein Innovation Lab in Christchurchaufzubauen. Huaweis "Seeds for the Future"-Programm wird in dennächsten fünf Jahren auch 100 neuseeländische Studenten aufnehmen.Das Programm ermöglicht es Studenten, nach China zu reisen, um sichüber Spitzentechnologie zu informieren und an einem kulturellenAustausch teilzunehmen.Huawei wird außerdem ein Regionalbüro in Wellington eröffnen, mehrGüter und Dienstleistungen lokal beziehen und Unternehmen vor Ortdabei helfen, sich in Huaweis globales Netzwerk von Zulieferern zuintegrieren.Huawei ist seit 2005 in Neuseeland tätig. Das Unternehmen arbeitetmit allen großen Netzbetreibern zusammen, darunter Spark, 2degreesund Vodafone NZ und stellt große Teile der Technologie für dieInitiative für ultraschnelles Breitband-Internet der neuseeländischenRegierung zur Verfügung. Heute nutzen mehr als die Hälfte allerNeuseeländer Huaweis Produkte und Lösungen.ÜBER HUAWEIHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.Pressekontakt:Huawei Technologies Deutschland GmbHPatrick BergerHead of Media AffairsTel: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell