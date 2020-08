Huawei-Benutzer erhalten Geschenke zur Feier des Starts von Motorball in der AppGallery

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Motorball von Noodlecake Studios ist jetzt in der AppGallery verfügbar und kombiniert das Tempo von Rennspielen mit der Spannung des Fußballs. Zur Feier der Einführung schenkt Huawei den Spielern 550 Edelsteine, die bis zum 13. September 2020 in der AppGallery für Käufe innerhalb des Spiels verwendet werden können. Bei Motorball spielen die Spieler mit aufziehbaren Spielzeugautos aufregende Eins-gegen-Eins-Fahrzeugfußballspiele. Dabei können die Spieler an die Spitze der Rangliste klettern, indem sie ihre Fähigkeiten in Echtzeit gegen Gegner aus der ganzen Welt plattformübergreifend ausspielen. Jedes Spiel wird aus der Vogelperspektive gespielt und bietet eine Vielzahl von Power-Ups, von der Wasserpistole bis zu klebrigem Glibber, die in letzter Minute den entscheidenden Gewinnvorteil bringen können.Mit Match-Belohnungen können die Spieler kosmetische Anpassungen freischalten, um ihr Vehikel aufzurüsten. Motorball bietet auch eine Fülle von Anpassungsoptionen, von Autovarianten über Lackierungen bis hin zu Aufkleber-Boost-Trails, mit denen die Benutzer ihr Auto ganz nach ihren Wünschen gestalten können. Außerdem können sie ihre Geschwindigkeits-, Boost-, Beschleunigungs- und Kontrollwerte so modifizieren, dass sie am besten zu ihrem Spielstil passen.Das Spiel verfügt über eine Emotes-Funktion, die es den Spielern ermöglicht, sich auszudrücken und ihren Gegnern jederzeit mitzuteilen, wie sie sich gerade fühlen. Um das Gemeinschaftserlebnis noch weiter zu verbessern, können die Spieler ihre Replays mit Freunden teilen und andere Profispieler mit der spielinternen Videofunktion "Motorball TV" live spielen sehen."Wir arbeiten nun schon seit einigen Jahren mit großer Hingabe an Motorball und können es kaum erwarten, dass unsere Fans und Spieler die Magie dieses Spiels erleben. Daher freuen wir uns sehr über den Start in der AppGallery und sind zuversichtlich, dass die Plattform ihr Bestes tun wird, um Motorball und seinen Spielern ein optimales Erlebnis zu bieten.""Im Rahmen unserer Einführungskampagne bei AppGallery freuen wir uns, bekannt zu geben, dass die Plattform ein exklusives Geschenkpaket für Spieler anbietet, damit sie gleich von Anfang an einen tollen Start bei Motorball haben", sagte Jordan Schidlowsky, CEO von Noodlecake Studios.Dank der Integration mit dem IAP-Kit von Huawei haben die Spieler auch die Möglichkeit, In-App-Käufe zu tätigen, um ihr Spielerlebnis noch weiter zu steigern.Als einer der drei führenden App-Marktplätze weltweit hat AppGallery über 460 Millionen Nutzer und ist in mehr als 170 Ländern und Regionen verfügbar. AppGallery möchte Benutzern das beste App-Download-Erlebnis bieten, indem es aktiv an Entwickler beliebter Apps herantritt und sie einlädt, der AppGallery beizutreten. Bis heute hat die AppGallery ein bemerkenswertes Angebot von Apps aus 18 verschiedenen Kategorien zusammengetragen, darunter Spiele, Nachrichten, Social Media und mehr.Laden Sie Motorball jetzt in der AppGallery herunter. Weitere Informationen finden Sie unter https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home?fid=0101246461018590361Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1225443/Huawei_AppGallery.jpgPressekontakt:Huawei.AppGallery@grayling.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/147103/4673914OTS: Huawei AppGalleryOriginal-Content von: Huawei AppGallery, übermittelt durch news aktuell