Huawei Aktie: Unternehmen erweitert die Partnerschaft mit Chongqing Changan Smart Car!

Huawei Technologies Co Ltd hat seine Smart-Car-Partnerschaft mit Chongqing Changan Automobile Co Ltd um die Entwicklung von Halbleitern für die Automobilindustrie erweitert, berichtet Reuters.

Das ist passiert

Die Automobilbranche schätzt die Umsatzeinbußen in diesem Jahr aufgrund der Halbleiterchip-Krise auf 110 Milliarden Dollar. Das US-Handelsministerium wies jede Parteilichkeit gegenüber der Branche zurück.

Huawei und Changan haben seit ihrer Smart-Car-Partnerschaft im November inoffiziell an Chips gearbeitet.

