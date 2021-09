Huawei-Aktie: Bezihung zu China gefördert?

Die Finanzchefin von Huawei , Meng Wanzhou, traf am Samstag in China ein, nachdem ihr dreijähriges Auslieferungsverfahren an die USA beendet wurde.

Am selben Tag kehrten auch die beiden von Peking inhaftierten Kanadier Michael Kovrig und Michael Spavor nach Hause zurück.

Am Freitag erhielt Meng, die Tochter des Gründers von Huawei Technologies, Ren Zhengfei, die Erlaubnis, nach Hause zu reisen, nachdem sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



