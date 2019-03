Huawei AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network besteht den Test von Tolly mit führender Performance in allen Kategorien

Finanztrends Video zu



Fuzhou, China (ots/PRNewswire) - Auf der Huawei ChinaEco-Partner-Konferenz 2019 gab Huawei bekannt, dass seine AI FabricIntelligent and Lossless Data Center Network (https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/ai-fabric-network)-Lösung den Vergleichstest (https://e.huawei.com/en/material/onLineView?MaterialID=334f712b8f584d718d41e9c2ec172c67) und dieVerifizierung durch die international renommierte Testorganisation -die Tolly Group - bestanden hat. Die Testergebnisse zeigten, dassHuawei AI Fabric (https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/ai-fabric-network) in typischenServiceszenarien für Rechenzentren, die sich an den Standards desKI-Zeitalters orientieren, eine überlegene Leistung gegenüberNetzwerklösungen anderer Mainstream-Anbieter der Branche aufweist unddamit eine neue Ära intelligenter und verlustfreierRechenzentrumsnetzwerke einleitet.Die Global Industry Vision (GIV) von Huawei prognostiziert, dassdie KI-Beschaffungsrate bis 2025 86 Prozent erreicht. Der KI-Einsatzzur Entscheidungsfindung, zur Umgestaltung von Geschäftsmodellen undÖkosystemen und zur Wiederherstellung von Kundenerfahrungen wird sichzu einem entscheidenden Faktor entwickeln. Darüber hinaus treibt dieKI auch die Transformation der ICT-Infrastruktur voran. Um den Trendsdes KI-Zeitalters gerecht zu werden und die Führungsrolle zuübernehmen, stellte Huawei auf der HUAWEI CONNECT 2018 seine KIFabric Intelligent and Lossless Data Center Network (https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/ai-fabric-network)-Lösung vor, die Unternehmen beim Aufbauleistungsstarker Rechenzentren unterstützt und die kommerzielleNutzung von KI-Diensten beschleunigt.Tolly testete die Netzwerklösungen für Rechenzentrum-Switches vonHuawei und anderen Mainstream-Anbietern in drei typischenAnwendungsszenarien für Rechenzentren im KI-Zeitalter:High-Performance-Computing (HPC), künstliche Intelligenz (KI)/MachineLearning (ML) und verteilte Speicherung. Die Lösungen wurden anhanddes Intel MPI Benchmark (IMB)- und dem TensorFlow-Modells sowie derLeistungsindikatoren wie Durchsatz, Paketverlustrate und Latenzzeitenin derselben Spin-Leaf-Netzwerkumgebung mit 100 GE und 100 GE/25 GEgemessen. Nach anspruchsvollen Tests erzielte Huawei AI Fabric (https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/ai-fabric-network) bei jedem Leistungsindikator diehöchste Punktzahl und eine im Durchschnitt um 30 % bessere Leistung.Huawei AI Fabric Intelligent and Lossless Data Center Network (https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/ai-fabric-network) besteht aus den branchenführendenRechenzentrum-Switches der CloudEngine-Serie und nutzt deneinzigartigen iLosslessTM Switching-Algorithmus, um ein intelligentesund verlustfreies Netzwerk mit Null-Paketverlust, niedrigenLatenzzeiten und hohem Durchsatz zu ermöglichen. Dies ist dasGeheimnis der branchenführenden Leistung von Huawei AI Fabric (https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/ai-fabric-network).Kevin Tolly, Gründer und CEO der Tolly Group, erklärte: "Nachunseren gründlichen Tests und Verifizierungen waren wir von derNetzwerkleistung der Huawei AI Fabric (https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/ai-fabric-network)-Lösung mit Null-Paketverlust, niedrigen Latenzzeiten undhohem Durchsatz sehr beeindruckt. Der Kunde kann anhand desvollständigen Testberichts den Wert der Lösung deutlich erkennen. Wirglauben, dass die Lösung dank ihrer intelligenten Planung undverlustfreien Weiterleitung den Aufbau von Rechenzentrumsnetzwerkenim KI-Zeitalter vorantreiben wird.""Im KI-Zeitalter müssen sich die Rechenzentrumsnetzwerke inRichtung Intelligenz und Verlustfreiheit entwickeln. Diese Lösung kambereits in führenden Internetunternehmen kommerziell zum Einsatz. Wirfreuen uns, dass Tolly unabhängige und anspruchsvolle Tests mitHuawei AI Fabric (https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/ai-fabric-network) durchgeführthat, deren Ergebnisse die Anerkennung der Lösung durch die Branchebedeuten", sagte Leon Wang, Präsident von Huawei Data Center NetworkDomain. "Wir werden unsere Investitionen in Forschung und Entwicklungerhöhen sowie technologische Innovationen weiter vorantreiben, dieEntwicklung der Datenkommunikationsbranche fördern und Kunden undPartnern führende Produkte und Lösungen anbieten."Als einer der führenden Anbieter im Bereich des Aufbaus vonCloud-Rechenzentrumnetzwerken wurden die Rechenzentrumsnetzwerke vonHuawei von mehr als 7.800 Unternehmen weltweit erfolgreich imkommerziellen Einsatz erprobt und förderten unter anderem diedigitale Transformation von Kunden aus der Finanz-, Internet- undTransportbranche. Huawei bringt mit AI Fabric (https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/ai-fabric-network) eine Lösung auf den Markt, die dasRechenzentrumsnetzwerk intelligent und verlustfrei gestalten, eineumfassende Nutzung von KI-Diensten vereinfachen und gemeinsam mitPartnern zum Aufbau einer vollständig vernetzten, intelligenten Weltbeitragen kann.Laden Sie den Tolly-Testbericht von Huawei AI Fabric herunter, umweitere Informationen zu erhalten:Huawei im Vergleich zu Cisco https://e.huawei.com/en/material/onLineView?MaterialID=334f712b8f584d718d41e9c2ec172c67Huawei im Vergleich zu Mellanox https://e.huawei.com/en/material/onLineView?MaterialID=642a12984b0d49548d0235dcbeda3a9dFoto -https://mma.prnewswire.com/media/843471/HUAWEI_comparison.jpgPressekontakt:Qiwei Li+86-755-8924-7590xurui69@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell