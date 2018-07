Huatai Securities: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "GoPro":

An der Börse Shanghai schloss die Huatai Securities-Aktie am 23.07.2018 mit dem Kurs von 15,84 CNH. Die Huatai Securities-Aktie wird dem Segment "Investment Banking & Brokerage" zugeordnet.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Huatai Securities einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Huatai Securities jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huatai Securities liegt bei einem Wert von 11,51. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Institutional Financial Svcs" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Huatai Securities damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

Weiterlesen...