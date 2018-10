Huaneng Power: Augen auf!

Per 05.10.2018 wird für die Aktie Huaneng Power am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 4,9 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".

Wie Huaneng Power derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Huaneng Power erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,6 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Utilities"-Branche sind im Durchschnitt um -2,42 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +5,02 Prozent im Branchenvergleich für Huaneng Power bedeutet. Der "Utilities"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,42 Prozent im letzten Jahr. Huaneng Power lag 5,02 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Huaneng Power erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Huaneng Power vor. Huaneng Power erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,03 liegt Huaneng Power auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-2 Prozent). Die Branche "Utilities" weist einen Wert von 24,57 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.