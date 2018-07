Huaneng Power: Aktienanalyse vom 05.07.2018

Der Huaneng Power-Schlusskurs wurde am 04.07.2018 an der Heimatbörse Hong Kong mit 5,42 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".

Unsere Analysten haben Huaneng Power nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Huaneng Power investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,37 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Utilities einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,05 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Huaneng Power-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Huaneng Power vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 0 HKD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -100 Prozent erzielen, da sie derzeit 5,42 HKD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Huaneng Power auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Huaneng Power in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Huaneng Power hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.