Huami enthüllt Amazfit X - ein neues Konzeptprodukt

Auf Produkt-Launch-Event "Intelligent Movement" präsentiertAmazfit neue Gebogene-Bildschirm-Technologie für sein KonzeptproduktAmazfit X.Highlights:1. Amazfit stellt neues Konzeptprodukt mit gebogenem HD-Bildschirmvor.2. Bildschirm bietet Auflösung von 326 ppi und 100 %NTSC-Farbsättigung.3. Amazfit X soll 2020 auf den Markt kommen.Berlin (ots/PRNewswire) - Huami (NYSE: HMI), ein in den USAbörsennotiertes Technologieunternehmen, konnte sich auf derdiesjährigen IFA in Berlin über einen enorm erfolgreichenProdukt-Launch freuen. Nach dem internationalen Debut auf derdiesjährigen MWC stellte das Unternehmen das Konzeptprodukt Amazfit Xin Berlin vor.Amazfit X: Flexibler 92° gebogener Bildschirm | HD-Auflösung 326ppi | Helligkeit 430 cd/m² | 100 % hohe NTSC-Farbsättigung |AMOLED-Display 2,07 Zoll | Gebogene Lithium-Batterie 7 Tage[1] |VollmetallgehäuseDas Produkt kommt zwar erst 2020 auf den Markt, dennoch erläuterteWang Huang, Gründer, Chairman und CEO von Huami, wie das Produktaussehen könnte und gab einige technische Daten wie den flexiblen 92°gebogenen Bildschirm preis. Dieser neue 2,07 Zoll große gebogeneBildschirm, der sich aktuell in der Testphase befindet, hat im Laborbeeindruckende Ergebnisse geliefert wie 100 % NTSC-Farbsättigung undHelligkeit von 430 cd/m².Das HD-Display mit einer Auflösung von 326 ppi verfügt über einegebogene Lithium-Batterie sowie ein 3-teiliges Motherboard mitFPC-Anschluss, um sich in das gebogene Uhrengehäuse einzufügen. DieTechnologie und der Prozess zur Biegung des Glases ist so komplex,dass eine Erhitzung auf 700 °C notwendig ist. Diese Uhr kommtaußerdem ganz ohne mechanische Knöpfe aus, dadurch entsteht eineinteiliges Gehäuse mit sanften Übergängen. Stattdessen sindverborgene Druckknöpfe verbaut, die auf Berührung reagieren.Und die 220 mAh-Batterie ermöglicht eine Uhrenlaufzeit vonungefähr 7 Tagen[¹]. Das gebogene Gehäuse wird sich optimal an dasHandgelenk anschmiegen. Durch die Biegung vergrößert sich auch derBildschirm, der um die 244 % größer ist als vergleichbare Wearablesund mehr Informationen anzeigt.Weitere Informationen zu den Merkmalen und Funktionen von AmazfitX werden rechtzeitig vor der Markteinführung veröffentlicht.Definitiv ein Wearable, das 2020 von sich reden machen wird.MedienHuamis PR-Abteilung erreichen Sie unter raul@huami.comBilder von Amazfit X können Sie hier (http://www.mediafire.com/folder/i3kw8odw9x9hq/Amazfit_X) herunterladen.Facebook (https://www.facebook.com/amazfit/)/Instagram (https://www.instagram.com/amazfit/)/Twitter (https://twitter.com/amazfit)/Web (https://en.amazfit.com/)[1] Daten ausLabortests.Batterielebensdauervariiert je nachGebrauch.Pressekontakt:Raul Falquez+86-138-2336-4742raul@huami.comOriginal-Content von: Huami Corporation, übermittelt durch news aktuell