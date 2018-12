Huajin: Das ist schon in aller Munde!

Huajin weist zum 10.12.2018 einen Kurs von 2,55 HKD an der BörseHong Kong auf. Das Unternehmen wird unter "Stahl" geführt.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Huajin entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,61 und liegt mit 36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Iron & Steel) von 22,67. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Huajin auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Huajin wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Huajin auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Huajin schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Iron & Steel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,57 % und somit 1,09 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,66 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".