Hsbc: Was noch aussteht!

Hsbc, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Banken", notiert aktuell (Stand 06:53 Uhr) mit 669,7 GBP mehr oder weniger unverändert (+0.01 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Hsbc einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Hsbc jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Hsbc-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 13 "Hold"- und 3 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 5 Hold, 1 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (758,18 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 13,23 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 669,6 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Hsbc eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Hsbc. Es gab insgesamt neun positive und fünf negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Hsbc daher eine "Buy"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Hsbc von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Hsbc in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hsbc wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.