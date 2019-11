Hsbc: Anleger aufgepasst!

Für die Aktie Hsbc aus dem Segment "Diversifizierte Banken" wird an der heimatlichen Börse London am 14.11.2019, 08:28 Uhr, ein Kurs von 574.4 GBP geführt.

Unser Analystenteam hat Hsbc auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Hsbc-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 6 Hold, 8 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 3 Hold- und 7 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Sell"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 625,71 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 8,97 Prozent erzielen, da sie derzeit 574,2 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hsbc-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 633,21 GBP mit dem aktuellen Kurs (574,2 GBP), ergibt sich eine Abweichung von -9,32 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (605,79 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,21 Prozent Abweichung). Die Hsbc-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Hsbc investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,01 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen Mehrertrag in Höhe von 4,16 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.