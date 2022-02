Hsbc Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Am 24.02.2022, 22:29 Uhr notiert die Aktie Hsbc an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 547.8 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Banken".

Wie Hsbc derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für die Hsbc sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 4 Buc, 8 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 3 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hsbc. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 496,3 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -9,4 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 547,8 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Hsbc lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hsbc in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

3. Dividende: Hsbc schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,84 % und somit 1,27 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,12 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

