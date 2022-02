Hsbc Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Hsbc, die im Segment "Diversifizierte Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.02.2022, 14:53 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 554.23 GBP.

Unser Analystenteam hat Hsbc auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Die Aktie von Hsbc gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 10,39 insgesamt 59 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 25,21 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Hsbc-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 8 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Hsbc aus dem letzten Monat ist "Buy" (2 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (484,82 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -11,04 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 545 GBP), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Hsbc eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Hsbc derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 432,36 GBP, womit der Kurs der Aktie (545 GBP) um +26,05 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 473,49 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +15,1 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".