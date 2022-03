Hsbc Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

An der Börse London notiert die Aktie Hsbc am 25.03.2022, 16:48 Uhr, mit dem Kurs von 517.6 GBP. Die Aktie der Hsbc wird dem Segment "Diversifizierte Banken" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Hsbc hat mit einer Dividendenrendite von 5,02 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3.12%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt +1,9. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Hsbc-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Hsbc von 517,6 GBP ist mit +16,36 Prozent Entfernung vom GD200 (444,81 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 520 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,46 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hsbc-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Hsbc als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 8 Hold, 1 Sell. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Hsbc aus dem letzten Monat ist "Buy" (3 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 472 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -8,81 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 517,6 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".