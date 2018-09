Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical-Schlusskurs wurde am 21.09.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 7,13 CNH festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitspflege-Vertreiber".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,58 liegt Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Health Care Facilities & Svcs" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Hpgc Renmintongtai Pharmaceutical weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,01 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt ("Health Care Facilities & Svcs") von 1,72 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,29 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Buy" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.